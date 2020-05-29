Christopher Nolan İmzalı Tenet’in Yeni Videosu Yayınlandı

Christopher Nolan’ın, önceki filmlerinde olduğu gibi beynimizin sınırlarını zorlayacak yeni filmi Tenet için yeni bir trailer ve fotoğraflar paylaşıldı. Temmuz ayında vizyona girecek filmin, yeni görüntüleri Esquire dergisinde yayınlandı.

The Dark Knight, Inception, Interstaller, Dunkirk ve benzeri pek çok filmin arkasındaki isim olan Christopher Nolan, önceki filmlerinde olduğu gibi Tenet’te de zaman algısıyla oynamaya çalışıyor. Ünlü yönetmen, Tenet’te zaman algısını geriye akacak şekilde işlemiş. Elbette işler bu kadar basit değil. Zaman aslında ileri akıyor, ancak bazı noktalar ters işliyor.

Yayınlanan videoda, film hakkında daha önce görmediğimiz yeni sahneler yer alıyor. Daha önce bir merminin silahtan çıkmak yerine geri döndüğünü görmüştük, ancak bu videoda bir geminin ters şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Ayrıca videoda, bilim insanı olan karakter, “Birisi bunları gelecekte üretiyor. Ters çevirmişler” şeklinde bir diyalog kuruyor. Bu açıklama, film hakkında bildiğimiz en net açıklamalardan birisi gibi gözüküyor.

Tenet’in oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi

Merakla beklenen Nolan imzalı filmin başrolünde John David Washington yer alıyor. Bu oyuncuya Robert Pattinson, Dimble Kapadia, Elizabeth Debicki, Michael Caine gibi isimler eşlik ediyor. Filmin vizyona giriş tarihi ise 17 Temmuz olarak açıklandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle erteleneceği düşünülen filmin ertelenmeyeceğini duyuran yapımcı, ABD sinemaları bu süreçte açık olursa, her şeye rağmen filmi yayınlayacaklarını duyurdu.

Filmin yönetmeni Nolan da sinemalar tekrar açıldığında Tenet’in vizyona giren ilk film olmasını ve izleyiciyi yeniden sinemalara toplamasını istiyor. Açıkçası bu sürece kadar sinemalar açılır mı bilinmez, ancak sinemaların tekrardan açılması için son derece sağlam bir film olduğunu söyleyebiliriz.