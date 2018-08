Bir Terlik Kullanarak Muhteşem Fotoğraflar Nasıl Çekilir?

Terliğinizi ya da bu durumda herhangi başka bir katı maddeyi -mesela elinizi- ND (Nötr Yoğunluk) filtresi olarak kullanabilir misiniz? Evet; ancak her durumda değil.

Öncelikle ND filtrelerinin ne olduğunu kısaca açıklayalım. Bunlar pozlamayı düşüren filtrelerdir. Bunu makineden de yapabilirim diyorsanız maalesef her şey her zaman o kadar kolay olmayabiliyor. Çünkü pozlamayı fotoğrafını çekeceğiniz yerin bir bölgesine göre ayarlayınca, diğer taraf bozulabiliyor. İşte ND Filtrelerinin devreye girdiği yer de bu.

Aşağıda iki düzenlenmemiş fotoğraf göreceksiniz; soldaki terliksiz, sağdaki terlikle çekilmiş. İki fotoğraf da f/16, 8 saniye ve ISO 100 ayarları kullanılarak çekildi. Fakat ikinci fotoğraf çekilirken ilk 7 saniyede terlik lensin üst kısmında duruyordu.

Bu Nasıl Çalışıyor?

Mantık aslında çok basit: Terlik, lensi fiziksel olarak engelleyerek görüntünün o kısmına giren ışık miktarını azaltıyor. Böylece görüntüdeki pozlama hataları ortadan kalkıyor.

Peki Terlik Fotoğrafta Neden Gözükmüyor?

Bunun sebebi uzun pozlama yapılırken odakta olmayan nesnelerin buğulu görünmesi. Siz fotoğraf çekmeden hemen önce elinizdekini ortadan kaldırdığınız için de nesne, fotoğrafta gözükmüyor.