Terminator: Dark Fate'in Yeni Fragmanı Yayınlandı

Terminator: Dark Fate'in, serinin hayranlarını fazlasıyla heyecanlandıran yeni fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtım, Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton'ın aksiyon dolu sahnelerinin yanı sıra komik bir enstantane de sunuyor.

Daha önce Terminator: Dark Fate'in bazı fragmanlarını izledik, tanıtımlarına rastladık ve James Cameron'ın projede yazar olarak yer aldığı söylendi. Ama artık Terminator'un şiddet dolu eski günlerine dönme zamanı!

Terminatör: Dark Fate'e daha geniş kapsamlı bir bakış sunan kırmızı bantlı fragman yayınlandı. Yeni tanıtım eski fragmandan görüntülerle birlikte her zamanki aksiyon dolu makine avını gösteriyor ancak fragmandaki komik bir ayrıntı da dikkat çekiyor.

Fragmandaki bir sahnede Arnold Schwarzenegger, adının "Carl" olduğunu söylüyor. Ardından Sarah Connor rolündeki Linda Hamilton: “Sana asla lanet olası Carl ismiyle seslenmeyeceğim." cevabını veriyor. İkili sonunda birbirlerine ısınmış görünüyor.

Terminator: Dark Fate'in yönetmen koltuğunda, Deadpool'un yönetmeni Tim Miller oturuyor. Filmin kadrosunda nostalji fırtınaları estiren Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton'ın yanı sıra Rev 9 rolünde Gabriel Luna ve Grace rolünde Mackenzie Davis gibi isimler yer alıyor.

Cameron'a göre; Terminator 3: Rise of the Machines, Terminator: Salvation ve Terminator: Genisys'teki olaylardan büyük ölçüde bağımsız olacak. Yeni film, yeni bir üçlemenin başlaması için tasarlandı. Geçmiş serilerden iki büyük yıldızın nostalji ve aksiyon fırtınaları estireceği yeni Terminator filmi 1 Kasım 2019'da vizyona girecek.