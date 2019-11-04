Terminator: Kara Kader'in Gişesi İsmi Kadar Karanlık

Terminator serisinin altıncı devam filmi Terminator: Dark Fate (Terminatör: Kara Kader), ABD’deki açılış hafta sonunda 29 milyon dolar gişe hasılatı toplayarak, beklentilerin bir hayli altında kaldı.

Bu yılın en iddialı filmlerinden birisi olarak gösterilen Terminator: Kara Kader, usta yapımcı ve yönetmen James Cameron’ın dönüşüne sahne olmuştu. Bildiğiniz üzere, ikonik bilim kurgu serisinin ilk iki filmi Terminator ve Terminator 2: Judgment Day’in altında Cameron’ın imzası bulunuyordu. Nitekim beş filmlik Terminator evrenin en başarılı halkaları da hiç şüphesiz ki ilk iki film olmuştu.

28 yıllık bir aranın ardından seriye geri dönen Cameron, senaryosunu kaleme aldığı Terminator: Kara Kader’in açılış hafta sonunda gösterdiği performansla hayal kırıklığına uğrayacak gibi görünüyor. Yönetmen koltuğunda daha önce Deadpool’u da yöneten Tim Miller’ın oturduğu film, beyaz perdedeki macerasına (ABD'de) 29 milyon dolarla başladı.

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İkonik serinin yaratıcısı Cameron ile oyuncular Linda Hamilton ve Arnold Schwarzenegger’i 1991 yılından bu yana ilk kez bir araya getiren Terminatör: Kara Kader, geçen hafta uluslararası pazarlarda piyasaya sürüldüğünden bu yana toplamda 123.6 milyon dolar gişe hasılatı topladı. İsmi gibi kara bir kaderle karşı karşıya olan film, -en azından şu ana kadar- hayal kırıklığından öteye gidemedi.

Serinin bir önceki filmi olan Terminatör: Genesis, ABD’deki açılış hafta sonunda 27 milyon dolar gişe hasılatı toplamıştı. Başrollerinde Emilia Clarke, Jai Courtney, Jason Clarke ve Arnold Schwarzenegger’in olduğu film, dünya çapında ise sadece 440 milyon dolar kazanmıştı.

Cameron tarafından planlanan yeni üçlemenin ilk filmi olan Terminator: Kara Kader’in geleceği, devam eden gişe performansına bağlı olacak. Usta ismin kaleme aldığı film, ülkemizde 1 Kasım’da vizyona girmişti.

Terminatör: Kara Kader fragmanı