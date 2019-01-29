TESK: Esnafa İndirimli İnternet Tarifeleri Sunulmalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın kendini geliştirip üretimi artırması için ISS'lerin esnafa indirimli tarifeler sunması gerektiğini söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafların e-ticaret ile eşit şartlarda rekabet edebilmesi için teknolojik imkanların sağlanması gerektiğini belirterek, ‘’Kendisini geliştirmesi, üretimini artırması, teknolojiye ayak uydurması için esnafa öncelikle özel indirimli internet tarifeleri uygulanmalı.’’ şeklinde konuştu.

e-Ticaret sektörünün her geçen gün biraz daha büyüdüğünün altını çizen Palandöken, market alışverişi, giyim, teknolojik aletler, kozmetik ve yöresel ürünler gibi geniş bir skalada alışverişin internet üzerinden gerçekleştirilebildiğini söyledi. e-Ticaret hacminin büyümesinin, sabit maliyetleri azaltarak daha uygun fiyatların oluşmasını, daha hızlı ve daha çok alışveriş yapılmasını ve e-ihracatın da büyümesini sağladığı için cari açığın kapanmasına da katkı yaptığını vurgulayan Palandöken, konuyla ilgili olarak şu şekilde konuştu:

"Geçtiğimiz yıl 50 milyar TL’ye kadar ulaşan e-ticaret hacmimiz bu yıl ve gelecek yıllarda artarak büyüyecek. Gelişen ve büyüyen e-ticaretten esnafımızın da hak ettiği payı alması gerekiyor. Kendisini geliştirmesi, üretimini artırması, teknolojiye ayak uydurması için esnafa öncelikle özel indirimli internet tarifeleri uygulanmalı."

Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulaması kalktıktan sonra İnternet Servis Sağlayıcıları’nın ortak altyapı kullanmaması nedeni ile maliyetlerin maliyetlerin artışına denk olarak internet fiyatlarını artırdığını dile getiren Palandöken, esnaflara iş yerlerinde ve cep telefonlarında kullanabilecekleri internet paketlerinin daha cazip fiyatlarla sunulması gerektiğini söyledi.