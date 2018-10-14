Tesla, 100 Bininci Model 3'ü Ürettiğini Duyurdu

Tesla, şirket için önemli bir dönüm noktası sayılabilecek üretim sayısına ulaştı.

Tesla, üretimde hızlanmaya çalıştığı bir dönemimiçinde çünkü siparişlerine kavuşamamış binlerce Tesla müşterisi var. Ancak yaşanan aksaklıklar ve yoğun gündem arasında şirket artık bir dönüm noktasını da aştı; 100 bininci Tesla Model 3'ün üretildiği, şirket tarafından rapor edildi.

100 bininci üretimin 13 Ekim tarihinde gerçekleştirildiği söyleniyor. Gelen bilgiler arasında şirketin aynı zamanda haftada 5.000 Model 3 üretme düzenini de sağladığı var. Tesla, Teemmuz 2017'de haftada 30 araç teslim edebilirken aradan geçen bir yılda üretim başarılı bir şekilde hızlandığı gözlemleniyor.

Ancak şimdiye kadar ön siparişle 455 binden fazla Model 3 için ödeme yapıldı ve pek çok insan aracına kavuşmuş değil. Şirketin üretim gücünü ve hızını sürekli olarak artırması gerekiyor ve aslında izlenen yol da bu. Yine de son dönemde pek çok kriz yaşandığını düşünürsek, Tesla iyi toparladı diyebiliriz.