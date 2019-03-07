Tesla, özellikle Model 3’lerin ihtiyaçlarını karşılayacak olan 250 kW’lik yeni nesil süper şarj istasyonlarını piyasaya sürdü.

Elektrikli otomobiller arttıkça ve araçların batarya kapasiteleri büyüdükçe yeni ve daha hızlı şarj teknolojilerine olan talep de artıyor. Elektrikli otomobil üreticileri de bu alandaki çalışmalarına devam ediyor.

Tesla’nın V3 olarak adlandırılan yeni şarj istasyonları, şirketin Kaliforniya, Fremont’taki merkezinde ortaya çıktı. 250 kW hızla şarj sağlayan bu istasyonlar, şirketin iddiasına göre 5 dakikada 120 kilometrelik menzile yetecek şarj sağlıyor.

İlk istasyon Fremont’ta “erken erişim programı” üyelerine açıldı. Elektrikli otomobil sahiplerinden oluşan bu küçük grup, yeni yazılım ve donanımların ilk testlerini gerçekleştiriyor.

Nisan ayında daha çok istasyonun hizmete girmesi ve V3 süper şarjın, daha fazla sayıda araç için kullanılabilir olması planlanıyor. Yeni istasyonların Avrupa ve Asya-Pasifik pazarına gelişi ise yılın dördüncü çeyreğini bulacak.

Firmanın bir önceki şarj istasyonları 150 kW kapasiteye sahip olmalarına rağmen 120 kW ile sınırlandırılmıştı. V2Wlerin güncelleneceğini söyleyen Tesla, bu istasyonların kapasitesini 145 kW’a çıkartacak.

Tesla ayrıca, araçların istasyonlara yaklaşırken bataryaları ideal şarj sıcaklığına getireceği bir sistem üzerinde çalışıyor. Tesla böylece ortalama şarj süresini %25 kısaltmayı amaçlıyor.

Model 3’ler yeni şarj istasyonlarının tüm imkanlarından yararlanabilecek. Model S ve Model X şimdilik 120 kW şarj hızında sabitlenecek olsa da Model 3’ler 205 kW hızla şarj edilebilecek. Model 3’ler, diğer modellerden daha farklı bir batarya kimyasına sahip.

Tesla ayrıca yeni istasyonlarla birlikte sıvı soğutma sistemine geçecek. Birden fazla aracın şarj olması durumunda yaşanan yavaşlama da ortadan kaldırılacak.

Firmanın şu anda 1441 istasyonda hizmet veren 12888 hızlı şarj terminali bulunuyor.