Elon Musk, sosyal medyada paylaştığı bir gönderide, araçlarındaki iki rengi seri üretimden kaldıracağını söyledi.

Elon Musk, Tesla’nın üretimini kolaylaştırmak için otomobillerde bazı renk seçeneklerini kaldıracağını söyledi. Tesla artık “Obsidyen Siyah ve Gümüş” renklerini emekliye ayırdı. Ancak şirket, bu iki rengi araçlarında kullanmak isteyenler için ekstra ödeme karşılığında özel olarak üretecek.

Tesla sözcüsü “Ürünlerimizin değerini en iyi şekilde yansıtmak ve üretim faaliyetlerimizi kolaylaştırmak için fiyatlandırma seçeneklerimizi zaman zaman güncelliyoruz. Bugün yapılan düzeltmeler bu durumun en son örneğidir. Model 3 Çift Motorlu Dört Tekerlekten Çekiş artık 6.000 $'lık bir opsiyona sahip ve 13 Eylül’den başlayarak iki boya seçeneğini kaldıracağız” dedi.

Geçtiğimiz günlerde hisselerinde %3’lük bir düşüş yaşayan şirketin, seri üretim konusunda pek fazla deneyiminin olmamasından dolayı sıkıntılar yaşadığı söyleniyor. Bu düşüşleri engellemek ve üretim süresini kısaltmak için Tesla’nın “Gövde Onarım Merkezleri”ni başlattığı da söyleniyor. Bu durum, halihazırda kullanılan merkezlerde tamir işlerinin uzun sürdüğünü düşünen kullanıcıların şikayetlerini azaltabilir.

Bu haberlerin yanı sıra Musk, çalışanlarına şirket tarihinin en muhteşem dönemine gireceklerini ve kişisel olarak tebrik ettiğini belirten bir e-posta gönderdi. Musk, “Bir süreliğine, medyada çok fazla gürültü olacak. Sadece onları görmezden gel. Sonuç ne olursa olsun, otomotiv endüstrisinin tarihindeki en akıl almaz büyümeyi yaratıyoruz” dedi.