Tesla, Araçlarının Yedek Parça Katalogunu Yayınladı

Tesla'nın arabaları oldukça teknolojik araçlar. Eğer yaptığınız şey lastikleri değiştirmek değilse de arabayı kolay kolay kendiniz tamir edemiyorsunuz; özellikle de şirket dokümantasyonu zorlaştırmışsa.

Tesla artık doğru yolda gidiyor gibi görünüyor. Şirket orijinal Roadster'dan Model 3'e kadarki tüm araçları için dokümantasyonu yenileyerek parça katalogları listesini güncelledi. Hatta öyle ki bu katalogda her şeyin birbirine nasıl kenetlendiğini, nasıl yerleştirilmesi gerektiğini gösteren şemaları da görebileceksiniz.

Ancak şirketin şemaları yayınlanmış olması, bu parçaları kendinizin alabileceği anlamına gelmiyor. Parçalar için Tesla ile doğrudan iletişime geçmeniz gerekirken bunlardan bazıları "sadece mağazanız tarafından kullanılmak üzere sınırlandırılmıştır" kategorisinde. Bu durum amatörlerden daha çok profesyonel tamirciler için yapılmış bir gelişmeyken, parçaların dev ana vücut panellerinden ufak motor bileşenlerine kadar olduğu düşünülünce çok da tuhaf bir durum değil.

Bu olaya farklı bir açıdan bakacak olursak, Tesla aslında bir yasal gerçekliği de kabul etmiş oluyor. ABD'de bazı eyaletler "tamir hakkı" faturasını getirmiş ve şirket Ocak 2017'de tamir atölyelerini açma sözü vermişti. Sebep ne olursa olsun, bir tamire ihtiyacınız olduğunda artık her zaman Tesla'ya gitmeniz gerekmeyebilir.