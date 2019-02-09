Tesla, Avrupa pazarında daha çok yer edinmek için büyük havaalarını tercih ediyor.

Beklentileri hat safhaya çıkaran Tesla Model 3, reklam faaliyetlerini farklı yollardan yürütmeye devam ediyor. Avrupa pazarında Model 3'ün teslimatlarına başlayan Tesla, Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda aracı sergilemeye başladı.

Bundan kısa bir süre önce; Hoog Catharijn alışveriş merkezinde de aynı araç kullanıcılarla buluşturuldu. Tesla, daha önce de Model 3 aracıyla ilgili bazı fırsatlar sunmuştu. İsveç, Finlandiya, Avusturya ve Almanya gibi Avrupa bölgelerinde bulunan kullanıcıları için 25 Ocak-9 Şubat tarihleri ​​arasında test sürüş programı sunan şirket, müşteri potansiyelini en üst seviyeye ulaştırmaya çalışıyor.

Avrupa'daki Supercharger noktaları da arttırılıyor

Tesla için olmazsa olmaz olarak görülen Supercharger noktaları da arttırılacak. Tesla şirketi için uzun vadeli programlardan birisi olarak görülen Model 3, Supercharger noktaları ile bir bütün oluşturacak.

Elon Musk da Tesla Model 3 hakkında oldukça umutlu. Şirket; aynı zamanda haftada 3.000 araç göndermeyi planlıyor.