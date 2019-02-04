Tesla, Batarya Üreticisi Maxwell Technologies'i Satın Aldı

Tesla'nın arabalarında kullandığı bataryalar, sektördeki en iyi akü birimlerinden bazıları. Fakat her şeyde olduğu gibi, geliştirmeye her zaman imkan vardır. Tesla da bunu bildiğinden bir batarya şirketini bünyesine katmaya hazırlanıyor.

Tesla, bugün yaptığı açıklamada San Diego merkezli bir batarya teknolojisi şirketi olan Maxwell Technologies'i satın alacağını söyledi. Tesla'ya 218 milyon dolara mal olacak işlem, hisse senedi başına 4,75 dolara denk geliyor; bu da Tesla'nın şirkete normal değerinden %55 daha fazla ödeme yapması demek.

Maxwell, satın alma işleminin kurul tarafından onaylandığını ve 2019'un ikinci çeyreğinden kısa bir süre sonra kesinleşeceğini belirtti. Bir Tesla sözcüsü ise, "Tesla'nın sürdürülebilir enerjiye geçişi hızlandırma misyonunu destekleyen potansiyel kazanımlar arıyoruz" sözlerini kullanırken neden Maxwell'i seçtikleri konusunda ek bir açıklama yapmadı.

1965 yılında kurulan Maxwell Technologies, ABD'ye ve resmi kurumlara iş yapıyor. Enerji depolama ve güç dağıtımını odak noktasına alan şirket, özellikle normal bataryalardan çok daha hızlı dolan ve güç veren ultrakapasitörlere eğiliyor. Şirketin çalıştığı tek alan otomobil sektörü de değil. Şirket aynı zamanda yenilenebilir enerji üreten rüzgar türbinleri üzerinde çalışmalar da yapıyor.