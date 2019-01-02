Tesla, Model 3 Üretimiyle Wall Street'i Hayal Kırıklığına Uğ

Elektrikli otomobil üreticilerinin en popülerleri arasında olan Tesla, 2018 yılını hedeflediği rakamların biraz uzağında kapattı. Şirket yine de ulaştığı adetlerden memnuniyet duyarken, Wall Street cephesinde durumlar aynı şekilde tepki görmedi.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yılın son çeyreğine 90,700 adet otomobil üretti. Markanın ürettiği bu otomobil sayısı, yılın kalan kısmının toplamından daha fazla. Şirketin 2018 yılının başında belirlediği hedefi az bir farkla kaçırmasına rağmen, gösterilen performanstan memnun olan Elon Musk, Wall Street'ten aynı iyimser tepkiyi alamadı.

2018 senesi başlarken, Tesla haftalık 5000 adet araç üretme hedefi belirlemişti. Sene sonundaki grafiklere bakıldığında ise şirket 4700 adet üretim ile hedefinin gerisinde kaldı. Buna rağmen Elon Musk yaptığı açıklamada, yılın son çeyreğinde otomobillere inanılmaz bir talep olduğunu belirtti. Wall Street ise Tesla'nın son aylarda hızla atağa kalkmış olmasına rağmen, elde edilen sonuçlardan memnun kalmadı.

Tesla, şu an için sadece belirli bölgelere araç üretimi yapıyor. 2019 senesi için Musk'ın hedefleri içerisinde, tüm Amerika ve Avrupa'ya otomobil üretmek yer alıyor. Bu sayede konuşulan rakamların çok üstüne çıkacağı tahmin edilen otomobil üreticisinin, şu an için vergi sistemi ile de başı belada. Amerika'da Model 3, Model S ve Model X gibi büyük bataryaya sahip elektrikli otomobil alan kişiler, ekstra bir vergi ödemek zorunda. Bu vergilerin markanın satışını ciddi oranda etkilediği tahmin ediliyor.

Tesla çok ilgi gören bir otomobil olmasına rağmen, yüksek rakamları alım koşullarını biraz zorlaştırıyor. Bu nedenle gelecek sene içerisinde, Tesla'nın satış rakamlarını artırmak için, daha uygun fiyatlı bir model üretmesi de beklentiler arasında yer alıyor.