Tesla, Bir Milyonuncu Aracını Üreterek Bir Rekora İmza Attı

Elektrikli otomobil sektörünün lideri Tesla, bugün bir milyonuncu otomobilini üreterek çok önemli bir kilometre taşını geride bırakmayı başardı. Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Tesla ekibini tebrik etti.

Elektrikli otomobil sektörünün öncüsü Tesla, bugüne kadar ürettiği birkaç modelde büyük başarılara imza attı. Otomobillerini yalnızca elektrikli yapmayarak onları kullanıcılarıyla bütünleştiren özellikleri de araçlarına ekleyen şirket, bugün çok önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Tesla CEO’su Elon Musk, bugün Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda şirketin bir milyonuncu aracını ürettiklerini duyurdu. Bir milyonuncu aracın kırmızı bir Tesla Model Y olduğunu gösteren fotoğrafı paylaşan Elon Musk, Tesla ekibini tebrik etti. Aracın arkasında bulunan ekip de bir milyonuncu otomobille birlikte poz verdi.

Tesla, bir milyonuncu elektrik otomobilini üreten ilk şirket oldu:

Tesla, ürettiği bir milyonuncu otomobiliyle birlikte aynı zamanda bir milyonuncu elektrikli otomobili üreten ilk şirket unvanına sahip olmaya hak kazandı. Bununla birlikte Tesla’nın imza modeli Tesla Model 3, Nissan’ın LEAF modeli satışlarını geçerek en çok satan elektrikli otomobil oldu.

Şirketin sevilen otomobil modeli Tesla Model 3, Nissan’ın LEAF modeliyle 10 yıl içinde yaptığı satış rakamına yalnızca 2,5 yıl içinde ulaştı. Böylelikle Tesla’nın kısa sürede elde ettiği büyük başarı da rakamlarla gözler önüne serildi. Nissan’ın başarılı elektrikli otomobil modeli olan LEAF ve Tesla Model 3 karşılaştırıldığındaysa ortaya daha da çarpıcı bir tablo çıktı.

Nissan, günümüzde dünya çapında her ay 5.000 ila 7.000 LEAF modeli satışı gerçekleştiriyor. Öte yandan Tesla, geçtiğimiz yıl içerisinde her ay 17.000 ila 30.000 arasında Model 3 satışı gerçekleştirdi. Yani Tesla, Nissan’ın LEAF ile elde ettiği başarıyı kısa sürede eline geçirmeyi başardı.

Ortaya çıkan bu durum, herkesin Tesla’yı takdir etmesini sağlasa da Tesla, bu işe daha yeni başlıyor. Şirketin aynı zamanda bir milyonuncu otomobili olan Tesla Model Y’nin çok büyük ihtimalle Tesla Model 3’ün de satışlarını geçmesi bekleniyor. Bir diğer yandan Elon Musk, şirketin bu yıl içerisinde %50’lik bir büyüme görmesini beklediğini ifade ediyor.