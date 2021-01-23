Bir Tesla Çalışanı, Binlerce Dosyalık Ticari Sırları Çaldı

Tesla, şirkette çalışmaya başladığı ilk üç gün içinde yaklaşık 26 bin gizli dosyayı çalmaya başladığı için bir yazılım mühendisinden davacı oldu. Dava edilen çalışan ise iddiaları reddediyor.

Büyük şirketlerin sık sık karşılaştığı durumlardan biri de şirkete ait hassas bilgilerin ve ticari sırların çalınması girişimleri. Elektrikli otomobil sektöründe bayrağı taşıyan Tesla da sık sık bu türden durumlarla karşılaşıyor. Yaşanan son vaka ise bir bakıma oldukça 'komik' çünkü iddialara göre bir Tesla çalışanı, henüz şirkete adımını atar atmaz özel dosyaları kendi Dropbox'ına aktarmaya başlamış.

Alex Khatilov isimli yazılım mühendisi, Tesla'da 28 Aralık 2020'de işe alınmış. Sonraki üç gün içerisinde ise şirketin ticari sırlarının bulunduğu yaklaşık 26 bin dosyayı 'çalmaya' başlamış.

Tesla'daki işine son verilen Alex Khatilov, suçlamaları reddediyor:

Tesla'nın sözleşmesini ihlal etmek ve şirketin gizli ticari sırlarını çalmakla suçladığı Khatilov, yayınlanan raporlara göre iddiaları reddediyor. Tesla ise verdiği şikayet dilekçesinde Khatilov'u 'Tesla'nın geliştirilmesi yıllar süren binlerce ticari sırrını küstahça çalmakla.' suçluyor. Durum ortaya çıkar çıkmaz ise yazılım mühendisi Khalitov'un işine son verilmiş.

Olayın denetlenmesi için atanan Tesla müfettişlerine Dropbox'ına erişim yetkisi veren Khatilov, öncelikle bu türden bir dosya aktarımı yapmadığını söylemiş ancak müfettişlerin dosya aktarımına dair bilgileri ortaya çıkarması sonrası dosyaları 'unuttuğu' yönünde ifadeler kullanmış.

Hakkında açılan davayı röportaj esnasında muhabirden öğrenmiş:

Konu ile ilgili olarak The New York Post'a konuşan Khatilov, yaklaşık 20 yıldır bu sektörde çalıştığını ve gizli dosyaların öneminin ne olduğunu bildiğini söylemiş. Khalitov aynı zamanda 'asla bu türden bir dosya aktarımı yapmadığını' belirtmiş ve hakkındaki davayı da görüşme esnasında muhabirden öğrenmiş.

Tesla ise Khalitov'un dosyaları kişisel Dropbox'ına aktardığından emin ve dosyaların hemen silinmesi yönünde aksiyon alınmış. Fakat şirket, bu dosyaların farklı herhangi bir yere aktarılıp aktarılmadığını bilmiyor.