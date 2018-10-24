Elon Musk'ın son derece hırslı olduğunu ve ilham verici bir karaktere sahip olduğunu dile getiren eski ve mevcut Tesla çalışanları, buna karşın ünlü iş adamının her işe karışarak işlerin yavaşlamasına neden olduğunu belirttiler.

21. yüzyılın en sıradışı iş adamı ve girişimcisi olan Elon Musk, sosyal medyada yaptığı açıklamalar ve piyasaya sürdüğü bazı ürünler ile hem hayran kitlesini genişletmeye hem de geniş bir kitleden eleştiriler almaya devam ediyor. Görünüşe göre Elon Musk, yalnızca medya karşısında değil, iş yerinde de oldukça sıra dışı bir tavır sergiliyor.

Mevcut Tesla çalışanları ve eski Tesla çalışanları ile röportajlar gerçekleştiren CNBC TV, çalışanlara Elon Musk’ın şirket içindeki davranışlarını sordu. Eski ve mevcut Tesla çalışanları, Musk’ın ilham verici bir karaktere sahip olduğunu dile getirirken, işlerine aşırı müdahale ettiğini ve bir anlamda her işe burnunu soktuğunu söylediler.

Çalışanlara göre Musk’ın müdahaleci tavrı, şirketin sürekli olarak zaman ve para kaybetmesine neden oluyor. 47 yaşındaki Tesla CEO’su Musk’ın fazlasıyla hırslı olduğunu söyleyen çalışanlar, kendilerini her şeyi en baştan yapmaya zorlayarak maliyetli projelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına ve üretimin gecikmesine neden olduğunu belirtti.

Elon Musk’ın Toyota, GM ve Volkswagen gibi sektöre öncülük eden şirketin yöntemlerini kullanmayı reddettiğini ve bu şirketlerden gelen önerileri görmezden geldiğini belirten çalışanlar, Musk’ın endüstrideki diğer kıdemli kişilerin tavsiyelerini de göz ardı etmeye devam ettiğini dile getirdiler.