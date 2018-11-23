Tesla, Çin'de Model X ve Model S Fiyatlarında İndirime Gitti

Tesla, Model X ve Model S fiyatlarının Çin'de aşırı fazla olduğu kabul etti.

Tesla, yaptığı açıklama ile Çin içerisinde Model X ve Model S fiyatlarının aşırı yüksek olduğunu kabul etti. Bu sebeple fiyatlarda yapılan iyileştirmeler hakkında bilgi verilirken, durumun Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarından da kaynaklandığını belirtti.

Elektrikli son teknoloji arabalar üreten Tesla, Çin içerisinde fiyatların aşırı şekilde arttığını yaptığı bir açıklama ile kabul ederken, bu durumun kendilerinden kaynaklanmadığını da söylemekten çekinmedi. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın bariz şekilde yaptığı ticaret savaşlarının sonucu tüm dünyanın etkilendiği söylenirken, Çin'e yapılan yaptırımlar sonucu Tesla'nın 12% ila 26% arasında bir indirime gidip, ürünlerin daha "alınabilir" duruma gelmesini sağlayacak.

Amerikan hükümetinin yaptırımlarından Amerikan ürünlerinin de olumsuz yönde etkilendiğini söyleyen Tesla yetkilileri, 2018'in ikinci yarısından beri hisselerinin 1.39% oranında düştüğünü açıklarken, genel olarak ürünlerinin dünya çapında daha alınabilir durumda olması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.