Tesla Üretim Sorunları Nedeniyle 30.000 Aracı Geri Çağırıyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, üretim sorunları nedeniyle Çin'de yaklaşık 30.000 Model S ve Model X'i geri çağırıyor. Araçların süspansiyonuyla ilgili olduğu belirtilen sorunun kazaya sebebiyet verebileceği söylendi.

Elon Musk'ın CEO'luğu üstlendiği ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, üretim sorunları nedeniyle Çin'deki birçok aracını geri çağırıyor. Bloomberg'in bildirdiğine göre şirket, araçların süspansiyonuyla ilgili sorunlar nedeniyle ülkede satılan neredeyse her ithal Model S ve Model X'i geri çağırdı.

Çin Devlet Pazar Düzenleme İdaresi'ne göre geri çağırmadan Eylül 2013 ile Ocak 2018 tarihleri arasında satılmış toplam 29.193 araç etkileniyor. Geri çağırmaya sebebiyet veren sorun ise Model S ve Model X'lerin süspansiyonunda darbe sonrasında çatlaklara yol açabilecek bir zayıflık olarak tanımlanıyor.

Yaşanan sorunun kaza riskini artırabileceği ve güvenlik tehlikeleri oluşturabileceği söyleniyor:

Electrek'in bildirdiğine göre geri çağırma kapsamındaki bazı araçlar, büyük bir dış etkiye ya da darbeye maruz kaldığında ön süspansiyonun iç aksamlarında ilk çatlak meydana geliyor ve araç kullanılmaya devam ettiğinde çatlak daha da büyüyor. Bu sorunun, aracın kontrolünü etkileyebileceği, kaza riskini artırabileceği ve güvenlik tehlikeleri oluşturabileceği de aynı raporda belirtiliyor.

Bu, Tesla'nın Çin pazarında güvenlik endişeleri nedeniyle yaptığı ilk geri çağırma değil. Elektrikli otomobil üreticisi, Model X'lerin direksiyon kutusunda ani sertleşmeye neden olabilecek ve kaza riskini artırabilecek potansiyel bir sorun nedeniyle 2016 yılında üretilen 3 binden fazla aracı bu yılın şubat ayında geri çağırmıştı.

Electrek ayrıca sorunlu Model S ve Model X araçların ABD'de üretildiğini, Tesla'nın Çin'e ihraç edilip edilmediğine bakılmaksızın tüm Model S ve Model X araçlarda aynı süspansiyonu kullandığını öne sürüyor. Dolayısıyla Çin'e ihraç edilen araçların geri çağırılması durumunda şirketin diğer ülkelerdeki Model S ve Model X araçları da geri çağırabileceği düşünülüyor.