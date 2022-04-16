Tesla'nın Cyberbackpack Sırt Çantasının Tasarımı Çalıntı mı?

Tesla'nın geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü Cyberbackpack sırt çantasının bir hayranın tasarımı olduğu iddia edildi.

Elon Musk tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve büyük bir ses getiren Cyber Rodeo etkinliğinde Cybertruck’ın yanı sıra pek çok yeni şey daha ilk kez gösterildi. Yeni ürünler arasında en göze çarpan şeylerden biri ise Tesla’dan beklenmeyecek bir şekilde bir sırt çantası tasarlanmış olmasıydı.

Ancak bu sırt çantası, bugün çıkan haberlerle çok daha farklı bir konuyla gündeme geldi. Tesla'nın Cybertruck’tan ilham alınarak tasarlandığını söylediği sırt çantasının, bir hayranın tasarımı olduğu ileri sürüldü. Üstelik Tesla hayranı bu çantayı aylar önce tasarladığını söylüyordu.

“Elon Musk’a birlikte çalışma teklifinde bulundum”

Tesla’nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı, Cybertruck’a benzer bir görünüme sahip sırt çantası belki de tanıtılan ürünler arasında en ilginç olanıydı. Ancak çıkan haberler, bu çantanın bir Tesla hayranı olan Riz tarafından aylar önce tasarlandığını gösteriyordu. Riz, Cyberbackpack'i yaklaşık 6 ay önce tasarladığını ve bu tasarımını Elon Musk’a ulaştırmak için kendisine Twitter üzerinden ulaşmaya çalıştığını ancak geri dönüş alamadığını söylüyor. Bununla birlikte ‘Cyberbackpack.com’ adlı internet sitesi de bir süredir Riz tarafından kullanılıyordu Tesla’nın ticari marka başvurusunda bulunduğu terimle aynı adı taşıyor.

Büyük bir Tesla hayranı olduğunu yineleyen Riz, kendi prototipinin Tesla tarafından üretilmesinin ardından bununla ilgili hiçbir kızgınlığı olmadığını ve aynı adı taşıyan internet sitesini de kapattığını söyledi. Bununla birlikte Riz “Tesla’nın ürünü geliştirmesi için yardımcı olmak istediğini ve Tesla’nın web sitesinde ürünlerinin satıldığını görmenin en büyük hayali olduğunu” sözlerine ekledi. Riz tasarımına dair bir videoyu da geçtiğimiz ay (çantanın ortaya çıkmasından önce) takipçileriyle paylaşmıştı.

Riz’in Cybertruck’tan ilham alarak tasarladığını söyledi çanta:

Biliyorsunuz ki günümüzde son teknoloji ürünlerin büyük bir çoğunluğu farklı şirketler tarafından üretilen kopyalarını da beraberinde getiriyor. Ancak bir ürün özgün bir tasarıma sahip olmasa bile en bilindik firmanın adıyla anılabiliyor. Örneğin; Apple’ın AirPods’ları gibi. İlk tasarımı başka bir şirkete ait olsa da bu ürünler genelde onu piyasaya süren ilk büyük şirketin bir ürünü olarak anılıyor.

Riz’in hayal ettiği gibi bir gün Tesla’nın web sitesinde ürünlerini satıp satmayacağı bilinmez ancak Cyberbackpack Tesla’yla şimdiden özdeşleşmiş durumda. Tabii Tesla’dan veya Elon Musk’tan konuyla ilgili hiçbir geri dönüş olmaması da oldukça ilginç bir konu.

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