Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için iki yeni aksesuar satmaya başladı. Bu aksesuarlar, Cybertruck sahiplerinin işlerini kolaylaştıracak türden.

Elektrikli otomobil devi Tesla, pick-up modeli Cybertruck için yeni aksesuarlar satmaya başladı. Üzerine düşünülerek tasarlanmış bu aksesuarlar, Cybertruck sahiplerini etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Tesla'nın yeni aksesuarları, modüler koltuk ve bagaj kapağı koruma kiti olarak karşımıza çıktı. Modüler koltuk, aracın bagaj kapağına monte edilebilecek şekilde tasarlandı. Ayrıca kullanılmadığı zaman kutu şeklinde katlanabiliyor. Bagaj kapağı koruma kiti ise aracın bagajını yüklemek isteyen tüketicilerin işlerini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Tesla Cybertruck için hazırlanan bagaj kapağı koruma kiti böyle görünüyor

Tesla Cybertruck için hazırlanan bagaj kapağı koruma kiti, en temelinde güçlü bir pedden ibaret. Kayışlar ile bagaj kapağına bağlanan kit, bagaj kapağını açmadan bisiklet gibi eşyalar taşımaya çalışanlar için oldukça ideal. Bu kit sayesinde taşıyacağınız eşyayı bagaj kapağına sürtseniz bile hasar verme olasılığınız kalmamış olacak. Tesla, bu ürünün fiyatını 300 dolar olarak açıkladı.

Tesla'nın Cybertruck için hazırladığı modüler koltuklar ise kamp tutkunlarını mest edecek türden. Cybertruck sahipleri, küçük bir çanta şeklindeki koltukları bagaj kapağına monte edecekler. Kamp kurulduğunda kolayca açılacak koltuğu oturulacak. Tesla, bu aksesuarın fiyatını ise 100 dolar olarak açıkladı.

Cybertruck biraz sorunlu bir lansman yapmış olsa da tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Şirketin ürettiği aksesuarlar, Cybertruck'ın niş bir araç olmadığının açık bir göstergesi. Şirket, tüketiciye sunduğu aksesuarlar ile herkesin kendi Cybertruck'ını özelleştirmesine yardımcı oluyor.