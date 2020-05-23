Tanınmış komedyen Jay Leno ve Tesla’nın sahibi Elon Musk, bu kez de Tesla’nın elektrikli pick-up modeli Cybertruck için bir araya geldi. Komedyenin araba tutkusunu konu alan Jay Leno’nun Garajı isimli programda Cybertruck da yer buldu.

Dünyaca ünlü elektrikli araç üreticisi Tesla’nın geçtiğimiz yılın Kasım ayında tanıttığı yeni pick-up modeli Cybertruck bu kez de bir eğlence programında karşımıza çıktı. Efsanevi hale gelen Tonight Show’la tanınan komedyenin araba tutkusunu ekrana taşıdığı Jay Leno’nun Garajı isimli programa katılan Elon Musk, yanında Cybertruck’ı da götürdü. Araç hakkında yeni bilgilerin verildiği bölüm için bir de fragman yayınlandı.

Üretimi için en erken 2021 tarihi verilen aracın her ne kadar küresel koronavirüs salgınından etkilenmesi ve dolayısıyla gecikmesi beklense de Leno’nun programı için merakla gün sayan asla azımsanmayacak sayıda bir seyirci kitlesinin var olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca otomobilin piyasaya sunulacak sürümünün ev tipi garajlar düşünülerek biraz daha küçük tasarlanacak olmasının da Elon Musk tarafından yinelenen bir bilgi olarak hatırlatıldığını burada ekleyelim.

Camlar kurşun geçirmez olacak:

Leno’nun ağzından duyulan bir şey de yeni elektrikli pikapın camlarının kurşun geçirmez olarak tasarlanması. En son gelen prototipin ardından eleştiri alan ve beğenilmeyen camların bu sürede yeni çalışmalara konu olduğu da buradan anlaşılıyor. Ayrıca görüntülere bakılırsa yeni otomobilin paslanmaz çelikle inşa edileceği ve zırhlı bir tasarıma sahip olacağı bilgisi de alınıyor.

Jay Leno’nun sıkı bir araba koleksiyoncusu olduğunu bilmeyenler için tüm bu anlattığımız haberler biraz şaşırtıcı olabilir. Ancak kendisinin sahip olduğu araba koleksiyonu ile rekabet edecek başka bir koleksiyon bulmanın çok zor olduğu konuşulanlar arasında. 150’nin üzerinde araba ve motosiklete sahip olan komedyen, bu konuda iddialı ve programı da otomobil severler tarafından çok sıkı takip ediliyor. Cybertruck’ın da Elon Musk’ın güvendiği bir otomobil olduğunu biliyoruz, şimdilik ortaya çıkan bilgiler bunlarla sınırlı olsa da yeni bölüm yayınlandığında içeriğin ne şekilde olduğunu hep beraber göreceğiz.