Geçen seneki tanıtımıyla tüm dünyada adından bahsettiren Tesla Cybertruck’ın ününü borçlu olduğu şeylerden biri de lansman sırasında yaşanan kaza olmuştu. Olayı dürüstçe karşılayan ve kendiyle dalga geçen şirket, şimdi de olayla ilgili çıkardığı tişörtle kendiyle dalga geçme yeteneğini daha ileri taşıdı.

Tesla Cybertruck, geçen sene sonunda tanıtıldığında tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Hem özellikleriyle hem de şekliyle türlü türlü yorum alan devrim niteliğindeki araç, bunların yanında tanıtımı sırasında oluşan bazı aksaklıklarla da adından bahsettirmiş; hatta bir ‘meme’ haline gelmişti.

Lansman sırasında aracın camlarının sağlamlığını göstermek için yapılan test sonrası camlar kolaylıkla kırılmış, bu olay dünya çapında alay konusu olmuştu. Olaydan sonra, yakın zamanda çıkardığı tişörtle kazayı tiye alan Tesla, görünüşe göre yeterince kendiyle alay etme erdemine sahip.

Kazadan sonraki dürüst ve alçakgönüllü tutum takdire değerdi

Lansmanda yapılan test sırasında aracın camları sadece kırılmış, testte kullanılan topun araca girmesi önlenmişti. Yani cam dağılmamıştı. Ancak bu, kurşungeçirmez olduğu iddia edilen Cybertruck için yeterli değildi. Olaydan sonra Elon Musk, paylaştığı bir tweet yoluyla olayla dalga geçerek, “Franz lansman sırasında Cybertruck’ın camına çelik bir top attı. Sanırım üretimden önce geliştirmemiz gereken bazı şeyler var haha” ifadeleriyle araçta hala bazı eksikler olabileceğini dürüstçe duyurmuştu.

Kırık cam baskılı tişört:

Şirket bu olaya sadece basitçe gülmekle kalmadı, yakın zamanda olaya atıfta bulunan bir de ürün çıkardı. Satışa sunulan tişörtün üzerindeki kırık cam baskısının hangi olayla ilgili olduğu gayet açık. Hatalarını korkusuzca kabullenerek paylaşan şirket, kırık cam baskılı tişörtün yanında bazı yeni Cybertruck baskılı aksesuarları da hayranların beğenisine sundu.

Kazanın planlanmış olabileceği düşünülüyor

Bazı görüşlere göre bu cam kırılma olayı planlanmıştı. Lansman sırasında kırılan cam viral olduktan sonra görüntüler tüm dünyaya yayıldı ve araba daha da tanınır hale geldi. Olayın reklam arabaya reklam sağlamasından sonra şimdi de şirket, olayla ilgili giyim ürünleri satıyor.

Tesla’nın giyim ürünleri bir süredir satışta ancak bu yeni gelen ürünler oldukça sınırlı sayıda. Şirketin yaptığı açıklamaya göre 2021 yılının sonunda Cybertruck’ın daha gelişmiş iki farklı versiyonu daha çıkacak. Geçen yılın en çok konuşulan arabası olup hala ününden neredeyse hiçbir şey kaybetmeyen araçla ilgili ne gibi gelişmeler olacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz.