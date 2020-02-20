Tesla Cybertruck ve Roadster'ın Karşı Karşıya Geldiği Video

Tesla'nın performansıyla sınırları zorlayan elektrikli otomobili Roadster ve son gözdesi Cybertruck, drag yarışında karşı karşıya geldi. Bir 3D sanatçısı, araçları yaptığı bir videoda araçları yarıştırdı.

Tesla'nın Cybertruck ve yeni nesil Roadster araçları geçtiğimiz yıl adından sıkça söz ettirdi ve şirketin değerini 100 milyar dolara yükseltmesinde önemli rol oynadı. Avustralyalı CGI (Bilgisayarlı görselleştirme) sanatçısı Slav Popovski, iki aracı 3 boyutlu drag yarışı videosunda bir araya getirdi.

Popovski, Instagram hesabında egzotik ve henüz piyasaya sürülmemiş araçların resimlerini ve kısa videolarını paylaşmasıyla tanınıyor. Sanatçı, elektrikli otomobil üreticisinin Cybertruck ve yeni nesil Roadster'ını içeren çalışmalarını sıklıkla paylaşarak, Tesla araçlarına oldukça düşkün olduğunu gösteriyor. Popovski, son videosunda Cybertruck ve Roadster'ı bir araya getirdi ve elektrikli araçları yarıştırdı.

Yarışın kazananı belli olmasa da videoda Roadster'in hızlı bir kalkış yaptığı görülüyor ve yeni nesil spor otomobil muhtemelen yarışın birincisi olmaya doğru ilerliyor. Yeni nesil Roadster, ilk kez Kasım 2017'de tanıtıldı ve Semi Truck'ın lansman etkinliğinde sürpriz olarak sahne aldı.

Yeni Tesla Roadster, piyasaya çıktığında en etkileyici performans otomobillerinden biri olacak. Araç, 0'dan 96 km/s hıza sadece 1.9 saniyede ulaşıyor ve şarj başına yaklaşık 1000 km menzile sahip. Founder Series olarak bilinen ilk 1.000 Roadster satıldı ve bu yıl 250.000 dolardan satışa sunulacak. Diğer yandan Cybertruck şirketin en son tanıttığı araç ve sıradışı tasarımıyla sıkça gündeme geldi. Elon Musk, elektrikli pick-up'ın tanıtımından sonraki ilk birkaç gün içinde 250.000 ön sipariş aldığını açıklamıştı.

Tesla Cybertruck ve Roadster'in yarıştığı video:

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