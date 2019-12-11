ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın fütüristik pick-up’ı Cybertruck, gündemdeki sıcaklığını koruyor; ancak yapılan yeni bir araştırma, sürücülerin hala diğer markaların elektrikli kamyonetlerini tercih ettiğini ortaya koydu.

Elon Musk’ın büyük umutlarla tanıttığı yeni elektrikli pick-up modeli Cybertruck, bilim kurgu filmlerindeki araçlara taş çıkartan tasarımıyla tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Cybertruck’ın üzerindeki sis perdesinin kalkmasından bu yana yaklaşık bir ay geçti. Buna rağmen fütüristik araç, her gün farklı bir olayla kapımızı çalıyor. Ancak bu seferki haber, Musk'ın pek de hoşuna gitmeyecek cinsten.

Tesla Cybertruck'ın camları lansman gecesi daha ilk deneme kırılmıştı:

Piyasadaki otomobiller hakkında donanım ve fiyat bilgileri sunan bir internet sitesi olan Autolist, salı günü elektrikli kamyonlarla ilgili yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. Buna göre, mevcut kamyon sahiplerinin yüzde 63'ü Tesla Cybertruck’ı değil, GM ve Ford F-150 elektrikli kamyonları tercih etti.

Ankete göre, halihazırda bir pick-up’a sahip kişilerin yaklaşık yüzde 35'i bir GM modelini, yüzde 28'i Ford F-150'yi, yüzde 23'ü Rivian R1T'yi ve yüzde 14'ü ise Cybertruck'ı satın almak isteyeceğini belirtti. Buna karşın, hiçbir kamyona sahip olmayan otomobil müşterilerinin yüzde 25.8'i Tesla'nın Cybertruck’ını tercih edeceğini söyledi.

Tesla Cybertruck, Ford F-150 ile girdiği halat çekme yarışından galip ayrılmıştı:

Autolist’e göre, 18 ila 28 yaş arasındaki katılımcıların tercihleri Cybertruck’tan yana oldu. 46 ila 55 yaş arasındaki insanlar ise Rivian, GM ve Ford markalarının pick-up’larını tercih etti. Araştırma, Tesla’nın net bir şekilde daha genç tüketicilere hitap ettiğini gösteriyor.

Bu, bir firma için oldukça önemli; ancak söz konusu pahalı otomobiller olduğunda işler biraz değişiyor. Zira bu segmentteki araçları tercih edenlerin genellikle nispeten yaşlı ve zengin kişiler oluyor. Tesla Cybertruck hakkındaki tüm bilgilere buradaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.