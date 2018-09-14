Son zamanlarda Tesla, çalışanlar konusunda talihsiz olaylar yaşıyor. Şimdi ise Tesla’dan ayrılan bir çalışan daha Lytf’in himayesine sığındı.

Tesla son zamanlarda çalışanları ile çeşitli sorunlar yaşıyor. Bu sorunlar da haklı taraf kim bilinmez ancak çalışanlar, çoğu zaman Tesla’dan ya kaçıyor ya da mahkeme yolu ile haklarını arıyor. Şimdi ise bir Tesla çalışanı daha Lyft’in güvenli kollarına sığındı.

Aslına bakacak olursanız bu durum yeni değil. Daha öncesinde de Tesla’nın elektrikli araç şarj ağının geliştirilmesinde öncülük eden Cal Lankton da firmadan ayrılarak, Lyft’de işe başlamıştı. Yeni işinde Lyft’in sürücü merkezine odaklanacak olan Lankton, altyapı operasyonlarının VP’si olarak hizmet verecekti. Konu hakkında konuşan Lankton, Lyft’e gelmesinin sebebini şu sözlerle açıkladı: ‘Lyft’e geldim çünkü şirketin sürücü bakım ve çevresel sürdürülebilirlik önceliğine inanıyorum.’

Şimdi ise Geoffrey Bain isimli eski Tesla çalışanı da tercihini Lyft’den yana kullandı. Bu noktada her iki Tesla çalışanı da Lyft’de aynı operasyonda görev alacak. Son dönemlerde yenilik ve değişim peşinde olan Lyft’e gelecek olduğumuzda, firmanın özellikle ucuz yağ değişimi, temel araç bakımı, servis araba yıkama ve benzeri özellikler için 100 milyon dolar harcadığını görmekteyiz.