Bloomberg'in iddiasına göre Tesla'nın Türkiye'ye gelebileceği söylenen 2 milyar dolarlık fabrika yatırımı Hindistan'a gidecek.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, ABD ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Bu görüşmelerdeki konulardan biri de Türkiye'de Tesla'nın yatırım yapmasıydı. Gelen haberlere göre ise Musk'ın ve Tesla'nın rotası Türkiye olmayacak.

Bloomberg'in haberine göre Tesla, otomobillerini 2024 yılından itibaren Hindistan'a gönderebilmesine ve iki yıl içerisinde de ülkede bir fabrika kurmasına imkan sağlayacak bir anlaşma imzalamak üzere. Anlaşmanın ocak ayında düzenlenecek Vibrant Gujarat Küresel Zirvesi'nde duyurulması bekleniyor.

Tesla yatırımı Hindistan'a gidiyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kaynaklara göre fabrika için üç eyalet öne çıkıyor. Ülkenin başbakanı Narendra Modi'nin memleketi olan Gujarat'ın dışında Maharashtra ve Tamil Nadu eyaletleri fabrikaya ev sahibi olmaya aday. Bu eyaletlerin hem elektrikli araçlar hem de ihracat için gerekli altyapıya sahip olmalarıyla öne çıktıkları belirtiliyor.

Gelen haberlere göre Tesla, en az 2 milyar dolarlık minimum yatırım yapmayı planlıyor. Ülkeden otomobil parçası alımlarıyla birlikte bu yatırım 15 milyar dolara kadar çıkabilecek. Ayrıca ABD'li firmanın, maliyetleri düşürmek amacıyla bazı bataryaları da Hindistan'da üretmeye çalışabileceği ifade ediliyor.

Elon Musk da Haziran'da yaptığı açıklama ile Tesla'nın Hindistan'da "önemli bir yatırım" yapmayı planladığını duyurmuştu. Tesla CEO'su ayrıca 2024 yılında ülkeyi ziyaret edeceğini de sözlerine eklemişti. Hindistan hükümeti de bir süredir elektrikli araçların yerli üretimini arttırmak ve temiz ulaşımın daha hızlı benimsenmesini teşvik etmek için çeşitli politikalar geliştiriyordu.