Tesla, Fremont Tesisindeki Üretimi Yeniden Başlatıyor

ABD’li elektrikli otomobil devi Tesla, dün akşam saatlerinde ortaya çıkan bir e-postaya göre Fremont tesisindeki üretimi yeniden başlatıyor. Buna göre şirket, tesisteki iş gücünü %30 oranında tutma kararı aldı.

2019’un aralık ayı sonlarından bu yana yayılmaya devam eden ve günümüzde dünyanın her yerinde görülen koronavirüs salgını, hayatın her alanını etkilemiş durumda. Virüs nedeniyle okul ve iş yerleri geçici olarak kapatılırken üretim yapan tesislerde de üretime ara verildi.

Koronavirüse karşı alınan önlemler sonrasında araç üretimi etkilenen şirketlerden biri de Tesla’ydı. Tesla, virüs nedeniyle Fremont tesisindeki üretimi 23 Mart’ta durdurmuştu. Dün akşam çalışanlarına attığı bir e-postayla şirket, bu tesisindeki üretimi başlatmaya hazırlandığını duyurdu.

Tesisteki iş gücü %30'a çıkarılıyor:

Ortaya çıkan e-postaya göre Tesla, Alameda bölgesindeki Fremont tesisindeki üretimi bugün artırmaya başlıyor. The Verge’ün haberine göre şirket, Fremont tesisindeki iş gücünü %30 oranına yeniden çıkarıyor ancak işin garip yanı Fremont tesisinin bulunduğu bölgenin, şu anda karantina altında bulunuyor olması.

Geçtiğimiz gün Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada imalat endüstrilerinin eyalet genelinde yeniden açılabileceğini söylemişti ancak CNBC’nin haberine göreyse Kaliforniya Valisi’nin bu sözleri, ilçe bazında alınan kısıtlama kararlarını etkileyemiyordu.

Kaliforniya eyaleti ve Alameda ilçesi arasındaki karmaşa henüz çözülememişken Tesla CEO’su Elon Musk, karmaşadan yararlanır gibi tesislerindeki üretimi yeniden başlatma kararını açıkladı. Elon Musk’ın Fremont tesisi hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

“Vali Newsom’ın bugün Kaliforniya’da üretimi onayladığı açıklamasının ışığında yarın öğleden sonra Fremont’ta üretime yeniden başlamayı hedefliyoruz. Kişisel olarak elimden geldiğince yardımcı olacağım ancak şu anda işe geri dönmekten rahatsızlık duyuyorsanız lütfen bunu yapmak zorunda gibi hissetmeyin. Zor zamanlardayız, bu yüzden Tesla’yı başarılı kılmak için yaptığınız çalışmalar için teşekkürler!”

Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz hafta Twitter üzerinden koronavirüs kısıtlamaları konusunda bir eleştiri yapmıştı. Musk, paylaştığı bir tweet’te "Amerika’yı hemen özgür bırakın" ifadesine yer vermiş, önlemlerin etkisiz olduğu yönündeki bir habere de "Halkın özgürlüğünü geri verin" yorumunu yapmıştı.