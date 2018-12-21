Üretim gücünü artırarak daha büyük bir üretici olmayı hedefleyen Tesla, General Motors'un gelecek yıl kapatacağı tesisleri devralabilir.

Chevrolet, Cadillac, GMC, Opel gibi pek çok markanın sahibi konumunda bulunan General Motors, geçtiğimiz dönemde yaptığı bir açıklama ile Birleşik Devletler ve Kanada’daki bazı tesislerini kapatacağını duyurmuştu. Bu durum, onlarca yıllık otomobil üretim tecrübesine sahip bir tesisin ve işçilerin boşa çıkacağı anlamına giriyor.

Birleşik Devletlere bağlı Ohio eyaletinin valisi olan John Kasich, geçtiğimiz günlerde Tesla’nın kurucularından olan Elon Musk’a bir tweet atarak ‘’Ohio işçilerinden daha iyi işçi yoktur. Ve Lordstown sizin için hazır.’’ şeklinde bir tweet gönderdi. Bilmeyenler için; General Motors’un kapatacağı tesislerden biri de Lordstown’da yer alıyor.

Elon Musk ilk başlarda bu tweete sessiz kalmayı tercih etti. Ancak daha sonradan ilk paragrafta belirttiğimiz nitelikler ilgisini çekmiş olacak ki ‘’Teşekkürler, bunu seneye dikkate alacağım.’’ şeklinde yanıt verdi. Elon Musk’ın bu şekilde yanıt vermesinin nedeni, General Motors’un tesisi 2019 yılında kapatacak olması.

Tesla, başta Birleşik Devletler olmak üzere pek çok ülkede popülerleşen bir otomobil markası. Şirket, Model 3, Model X ve Model S ile piyasada sağlam bir yer edinmiş olsa da Model Y SUV, Tesla Pick-up, Tesla Semi ve Tesla Roadster için hala yeterli üretim gücü bulunmuyor. GM, tesisleri ise Tesla’nın tam da aradığı gücü sağlayabilir.