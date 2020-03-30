Tesla Gigafactory'de İlk Koronavirüs Vakası Kayıtlara Geçti

Nevada'da bulunan Tesla Gigafactory'de çalışan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Tesla, vaka sayısının artmaması için gereken önlemleri aldı. New York'ta bulunan fabrikasında suni solunum cihazı üretecek olan Tesla, virüse karşı tedbirli davranıyor.

Tesla'nın Nevada Gigafactory tesisindeki bir Panasonic çalışanlarına gelen e-postaya göre bir Tesla çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu e-posta, 29 Mart günü atıldı. News4'ün haberine göre virüsten etkilenen Gigafactory çalışanı, 21 Mart tarihinde eve gitmeden önce 1 saat boyunca Nevada tesisinde bulunmuştu ve eve gittiğinden beri evden çıkmamıştı. Ayrıca e-postada virüsten etkilenen çalışanın tesiste çalıştığı kısmın, Panasonic çalışanlarının bulunduğu kısımla bir bağlantısı olmadığı da belirtildi.

Virüse yakalanan çalışan için Tesla'nın uygulayacağı bir güvenlik protokolü bulunuyor. Bu protokolde, virüse yakalanan çalışanla aynı bölümde çalışanlara 14 gün karantina uygulanması ve fabrikanın tamamen dezenfekte edilmesi bulunuyor. Tesla, koronavirüs Çin'de en etkili olduğu zamanda Şangay fabrikasını kapatmak zorunda kalmıştı ve fabrikasını kapatarak virüsten etkilenmeden salgın sürecini atlatmıştı.

Tesla, Kaliforniya'da bulunan Fremont Fabrikası'nda olduğu gibi Nevada Gigafactory'de de çalışan sayısını %75 azalttı. Görünüşe bakılırsa Tesla; New York, Buffalo'da bulunan fabrikasının yeniden açılması için çalışmalarını hızlandırdı. Fabrika, suni solunum cihazları ve diğer medikal ekipmanların üretimi için kullanılacak.

Amerikan araba üreticileri şu anda, ülkelerinin medikal altyapısına destek olmaya çalışıyor. General Motors, yüzlerce çalışanını suni solunum cihazları üretmeleri için görevlendirdi. General Motors, nisan ayında üretime başlayacak ve ayda en az 10 bin adet suni solunum cihazı üretecek. Dev şirket, bu üretim için Ventec Life System şirketiyle birlikte çalışıyor. Bir yandan Tesla da Gigafactory 2'de yapılacak olan medikal üretimler için Medtronic ile iş birliği yapıyor.

Medtronic CEO'su Omar Ishrak'ın CNBC ile yaptığı röportajda Tesla'nın suni solunum cihazı üretiminde onlarla birlikte çalışacağını ve Tesla haricinde başka partnerlerinin de olacağını belirtti.