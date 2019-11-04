Son dönemlerin en popüler otomobil üreticilerinden Tesla'nın 23-31 Ekim tarihleri arasında hisse senedi değerleri yüzde 24 yükseldi. Bu durum, Tesla'nın yüzde 22'sine sahip olan Elon Musk'a 2 milyar dolar kazandırdı.

Hem otonom araç üreticisi Tesla hem de roket üretim şirketi SpaceX'in sahibi olan Elon Musk, servetine servet katmaya devam ediyor. Dünyanın en popüler iş dergilerinden bir tanesi olan Forbes tarafından hazırlanan bir habere göre Musk, sadece bir hafta içerisinde mal varlığına 2 milyar dolar daha ekledi. Elon Musk bu kazancı, otomobil şirketi Tesla'nın borsada işlem gören hisseleri aracılığıyla sağladı.

Forbes'te yer alan habere göre analistler, Tesla'nın hisselerinin 23 Ekim akşamında 42 cent düşeceğini söylüyorlardı. Ancak Tesla, hiç beklenmedik bir hamleyle sadece o gün 1.86 dolar yükseliş kaydetti. Bu da belki de en çok, Tesla hisselerinin yüzde 22'sini elinde tutan Elon Musk'ın işine yaradı. Musk, bu hisse değerinin yükselişiyle Tesla'daki servetini 22.9 milyar dolara ulaştırdı.

Tesla'nın hisseleri, 2019 yılının her iki çeyreğinde de düşüş göstermişti. Fakat Tesla'nın çok da iyi gitmeyen borsa değeri, 23-31 Ekim arasındaki bir haftalık süreçte büyük oranda farklılık gösterdi. Şirketin 23 Ekim ile 31 Ekim tarihleri arasındaki hisse değerleri yüzde 24 yükseldi. Bu da hem Elon Musk'a hem de şirketin diğer yatırımcılarına büyük paralar kazandırdı.

Elon Musk, konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Aslına bakacak olursak bu durumun en büyük etkeni Musk'ın Twitter'ı bırakmış olması. Twitter'daki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Musk, hala Twitter kullanıyor olsaydı bu konuya da mutlaka değinirdi. Ancak Musk, ilerleyen günlerde belki basın mensupları ile bir araya gelebilir ve bu durumun değerlendirmesini yapabilir.