Elektrikli otomobil sektörünün öncüsü Tesla’nın hisselerinde yeni bir rekor kırıldı. Şirketin hisse fiyatları, yalnızca 2020’nin ocak ayında %75 artış gösterdi ve 720 doların üzerine çıktı.

Elektrikli otomobil sektörünün liderlerinden olan Tesla, Model 3 ve Model X gibi elektrikli otomobillerinin yanı sıra geçtiğimiz aylarda tanıttığı Cybertruck modeliyle de fazlasıyla ilgi çekmişti. Öyle ki Tesla’nın Cybertruck modelini tanıtmasının ardından şirketin hisse fiyatları tavan yapmış ve rekor üstüne rekor kırmıştı. Elektrikli otomobilleri kadar hisselerindeki fiyat artışlarıyla da gündeme gelen şirket, bir kez daha hisselerinin değerine değer kattı.

Tesla’nın hisse fiyatları, durdurulamaz bir güç gibi sürekli olarak yukarı doğru hareket etmeye başladı. Yalnızca bugün %10’dan fazla artış gösteren hisse fiyatı, Tesla’nın bu zamana kadarki en yüksek hisse fiyatının da üstüne çıkarak 720 dolar ile yeni bir rekor kırdı. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca adeta bir ralli yarışında olan Tesla’nın hisse fiyatları, geçtiğimiz senenin dördüncü çeyreğinde yine artış göstermişti ve şirket, 7.384 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklamıştı.

Yalnızca 1 ayda %75 artış görüldü:

Tesla’nın sürekli olarak artmakta olan hisse fiyatları, 2020 yılında da artış göstermeye devam etti. Bu yıl daha henüz bir ay geçmiş olmasına rağmen Tesla’nın hisselerinde %75’lik bir değer artışı olduğu göze çarptı. Geçtiğimiz senenin sonunda 600 dolarlık hisse fiyatıyla karşımıza çıkan Tesla’nın 2020’ye girişiyle 700 doların üzerine çıkması çok da zor olmadı. Tesla, oldukça iyi bir çıkış yakalamış olsa da bu hisse fiyatı artışının nedeninin ne olduğu hakkında bir açıklama bulunmuyor.

Hisse fiyatı sürekli olarak artış gösteren Tesla, dünyanın dört bir yanına korku salan Corona virüsünün patlak verdiği Çin’deki fabrikalarını geçici olarak kapattı. Bu fabrikaların kapanması, Tesla’nın ABD dışındaki tek fabrikasının kapatılacağı anlamına geliyor. Bu da şirketin üretimlerini ve bununla birlikte gelirlerini bir miktar sekteye uğratacak. Biz bu metni sizler için hazırlarken Tesla’nın hisse fiyatı 751 doları buldu ve fiyat, giderek artış göstermeye devam ediyor. Şirketin hisse fiyatları 750 ile 780 dolar arasında gidip geliyor olsa da grafiklerde genel bir artış gözüküyor.