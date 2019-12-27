Elektrikli otomobillerin çıkışıyla birlikte yanlama devrinin sonlanacağını savunanlar, sizi bu yazımıza alalım. Drifts N' Lifts isimli bir YouTube kanalı, Tesla Model 3'ün nasıl yanlayabildiğini hepimize gösterdi.

Otomobillerin elektrikli dünyaya katılmasıyla birlikte bazı kişileri yanlama devrinin kapandığını savunmuşlardı fakat eğer siz de bu fikri savunanlardan birisiyseniz size kötü bir haberimiz var. Daha önce hiç bir Tesla’nın yanlamasına tanıklık etmiş miydiniz?

YouTube’da Drifts N’ Lifts isimli kanal, Tesla Model 3 ile birlikte yanladıkları videoyu YouTube’a yükledi. ‘Tesla Model 3 Yanlamak İçin Ne Kadar İyi?’ başlığıyla yüklenilen videoda görebileceğiniz üzere elektrikli otomobiller de oldukça iyi yanlayabiliyor.

Tesla Model 3 ile nasıl yanlanır?

Elektrikli otomobillerde bir eksik olduğunu söylemeden geçmeyelim. Tabii ki o da araç yanlarken motordan çıkan "vututu" sesi. Ortada herhangi bir motor sesi olmasa bile Tesla Model 3’ün de gayet iyi lastik yaktığını söyleyebiliriz. Ayrıca, motor sesi olmadan yalnızca lastiğin kayma sesinin gelmesi de ortama ayrı bir hava katmış gibi.

Elbette Tesla, araçlarını kullanıcıları yanlasın diye üretmiyor ve birkaç önlem koyuyor. Diğer şirketlerin araçlarından farklı olarak Tesla, çekiş ve stabilite kontrolünü kapatmayı bir hayli zor yapmış. Tesla araçlarındaki limitleri kaldırmak için OTA veri bağlantısını durdurmanız gerekiyor.

Olay yalnızca OTA veri bağlantısını durdurmakla da sonuçlanmıyor. Bunun üstüne bir de sağ ön tekerde bulunan ABS sisteminden bir parçayı da çıkarmanız lazım. Tabii eğer Tesla sahibiyseniz bunu yapmamanız şiddetle tavsiye ediliyor.

Tesla Model 3, dediğimiz üzere V8 motorları ya da süperşarjlı motorlar gibi kulağa zevk veren sesleri çıkaramıyor ancak Model 3’te bulunan çekiş gücü ve inanılmaz tork, bu sesleri bir kenara atmanız için bahane olabilme özelliğine sahip çünkü videoda da görebileceğiniz üzere Tesla muhteşem şekilde yanlayabiliyor.

Yukarıdaki Tesla Model 3 videosundan çıkarabileceğiniz en önemli şey, gelecekteki elektrikli otomobillerin potansiyeli olmalıdır. Bu araçlar günümüzde araçlara göre herhangi bir eksiğe sahip değil, hatta fazlasına sahip. En basitinden doğaya zarar en minimal düzeye iniyor.