Tesla, Yeni Kablosuz Şarj Cihazını Piyasaya Sürdü

Elon Musk'ın CEO'su olduğu ünlü elektrikli otomobil üretici Tesla, şirketin yaşam tarzı ürün kataloguna yeni bir ürün ekleyerek dahili bataryalı kablosuz şarj cihazını piyasaya sürdü.

Elektrikli otomobil sektöründe bir devrim yaratmayı başaran Tesla, ‘Yaşam Tarzı’ başlıklı ürünleri ile Tesla sahibi olmayan tüketiciler için çeşitli aksesuarlar ve araçlar sunuyor. Tesla, bugün itibari ile şirketin yeni yaşam tarzı ürünü olan dahili bataryalı Qi kablosuz şarj cihazını piyasaya sürdü.

6000mAh kapasiteye sahip dahili bir bataryaya sahip olan Tesla kablosuz şarj cihazının üzerinde bir adet USB Type-C bir adet de USB Type-A girişi bulunuyor. 22.2Wh güce sahip olan kablosuz şarj cihaz, 5V/2A girişe sahip. Cihaz, Tesla’nın Powerwall cihazı ile aynı tasarım diline sahip. Bu nedenle son derece şık ve sade bir görünümü bulunuyor.

Dahili bataryalı Tesla kablosuz şarj cihazının belkide en kötü yanı fiyatı. Tesla, söz konusu cihaz için 60 dolar fiyat etiketi belirlemiş durumda. Amazon’da en yüksek puana sahip olan kablosuz şarj cihazı ise yalnızca 40 dolara satılıyor. Bununla birlikte Tesla, dahili batarya istemeyen kişilere kablosuz şarj cihazını 20 dolar indirimli olarak satıyor.