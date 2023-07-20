Tesla, 2024'ün ikinci çeyreğine dair mali verilerini yayımladı. Şirketin kârı önceki çeyreğe kıyasla artsa da yıllık oranda %45 civarında düştü.

Elon Musk yönetimindeki Tesla, dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri konumunda. Öyle ki bu durum şirketin satışlarına da düzenli olarak yansıyordu. Son 4 yıldır her çeyrek bitiminde satış ve üretimlerinde iyi sonuçlar görüyorduk. Ancak 2024, otomobil devi için pek iyi başlamamıştı.

Geçtiğimiz günlerde nisandan haziran sonuna kadarki dönemi kapsayan ikinci çeyrek satış ve üretim verileri açıklanmıştı. Veriler, şirketin geçen çeyreğe göre biraz toparlanmaya başladığı gösterse de yıllık oranda hâlâ durumun kötü olduğunu görülmüştü. Bugün ise ikinci çeyreğin kazanç verileri yayımlandı. Sonuçlar yine pek iyi değil.

Yıllık kâr %45 düştü

Şirketin yayımladığı kazanç raporuna göre yılın ikinci çeyreğinde 25,5 milyar dolar gelir elde edildi. Şirketin net kazancı, yani kârı ise 1,48 milyar dolar oldu. Bu konuda önceki çeyreğe göre artış var diyebiliriz. Satışların çok düştüğü ilk çeyrekte 1,1 milyar dolar gelir elde edilmişti. Bu çeyrekte satışların yükselmesiyle kâr ve gelir arttı.

Ancak Tesla için işler hâlâ pek iyi gitmiyor. Öyle ki 1,48 milyar dolarlık kâr, 2023'ün aynı dönemine kıyasla %45 civarında düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Elon Musk yönetimindeki otomobil devi, açıklamasında elektrikli otomobillerin gelecek olduğuna inandıklarını ve menzil, şarj, servis gibi konulardaki endişelerin giderilmesiyle tüketicilerin kazanılacağını belirtti.

Tesla, 2024'ün ikinci çeyreğinde kaç adet otomobil sattı?

2. çeyrek sonuçları:

Model Üretim Teslimat Model 3 ve Model Y 386.576 422.405 Diğer modeller 24.255 21.551 TOPLAM 410.831 443.956

Tesla, son üç ayda 443 bin 956 adet otomobil teslimatı gerçekleştirdiğini ifade etmişti. Bu da bir önceki çeyrekteki 386 binlik satışa kıyasla %15'e yakın bir artış yaşandığını gösteriyor. Ancak 2023'ün aynı dönemine kıyasla hâlâ %4,8 geride.

Üretim tarafına baktığımızda ise satışların aksine düşüş yaşandığını görüyoruz. Şirket, ilk üç ayda toplamda 433 bin araç üretmişti. İkinci çeyrekte ise bu sayı 410 bin 831'e geriledi.

Bu verilerle birlikte Tesla'nın 2024 genelinde ürettiği toplam otomobil sayısı 844 bin 302'ye çıktı. Şirketin yılın ilk yarısındaki toplam satış sayısı ise 830 bin 766'ya ulaştı.