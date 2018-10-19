Yeni Porsche Taycan, Uygun Fiyatı İle Tesla'ya Göz Kırpıyor

Porsche'nin üreteceği ilk elektrikli model olan Taycan'nın fiyatının Panamera'dan ucuz olacağı ve bu sayede Tesla Model S'e ciddi olarak rakip olabileceği konuşuluyor.

Taycan'nın piyasaya çıkış hazırlıkları son sürat devam ederken, modelin fiyat stratejisi ile ilgili önemli bilgiler geldi. Automotive News Europe'a göre Taycan'nın fiyatı, Cayenne ve Panamera arasında bir yerde olacak. Bu da tahmini ABD satış fiyatının 75 bin dolar civarında olacağına işaret ediyor. Yine Amerika'da Cayenne'nin 65 bin, Panamera'nın ise 85 bin dolardan başlayan fiyatlarla satıldığını da hatırlatalım.

Tesla'ya Rakip!

Tesla Model S, 75D versiyonu ile 77 bin dolara satılıyor. Fiyat politikalarına baktığımızda Porsche, Tesla'nın elektrikli otomobil segmentindeki krallığını sallayabilir.

Porsche, ilk elektrikli otomobillerini üretme çalışmalarına başladığında, planları Taycan'dan daha ucuz ve küçük bir araç üretmekti. Bu araç Panemera'nın bir alternatifi olarak görülecekti. Ancak gel gelelim planlar değişti. Bizi oldukça hızlı ve şık bir Porsche bekliyor!