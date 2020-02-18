Çin'de Üretilen Tesla'larda Kobaltsız Batarya Kullanabilir

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'da görev alan ve ismini açıklamayan bir kişi, Tesla'nın kobaltsız bataryalar için CATL ile görüşmeler yaptığını açıkladı. Hatta kaynağa göre bu görüşmeler, bir yılı aşkın süredir devam ediyor.

Tesla’da görev yapan ve adını açıklamak istemeyen bir kaynağın aktardığı bilgiye göre Tesla, kobalt içermeyen bataryalar kullanmak konusunda Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) ile görüşmeler gerçekleştiriyor. Kobalt, elektrikli araç bataryaları için en pahalı metallerden biri arasında yer alıyor.

Kaynağa göre Tesla, kobalt içermeyen bataryaları şu an yalnızca Çin’deki tesislerinde üretilen araçlara yerleştirecek. Böylelikle Tesla, araçlarında ilk kez lityum demir fosfat (LFP) kullanacak. Bu sayede de araç üretim maliyetleri düşecek fakat Çin’deki elektrikli otomobil satışlarında da bir düşüş görülebilir.

Tesla ve CATL'den henüz açıklama gelmedi:

Adını açıklamayan kaynağa göre Tesla, Çinli batarya üreticisi CATL ile LFP bataryaları konusunda anlaşmak için bir yıldan uzun süredir görüşüyor. Bu konuda şu ana kadar Tesla ve CATL tarafından herhangi bir açıklama gelmiş durumda değil. Dolayısıyla elimizde yalnızca kaynağın sağladığı bilgi bulunuyor.

Elektrikli otomobil üreticileri, araçlarında genellikle nikel kobalt alüminyum (NCA) ya da nikel manganez kobalt (NMC) bataryalar kullanmakta. Bunun en temel sebebiyse bu tür bataryaların daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olması. Böylece elektrikli otomobiller, tek şarjla daha uzun mesafeler kat edebiliyor.

CATL, LFP bataryaların enerji yoğunluğunu ve güvenliğini artırmak için 'cell-to-pack' isimli teknoloji üzerinde bir süredir çalışmalar yapıyor. Tesla’nın LFP bataryaları hangi amaçlarla kullanacağı şu an için belirsiz olsa da başka bir kaynağa göre şirket, NCA bataryalardan vazgeçmek gibi bir niyete sahip değil.

Tesla’nın LFP bataryaları kullanmaya başlaması, şirketin CEO’su Elon Musk için de bir artı olacaktır zira Elon Musk, 2018 yılında ton başına 33.500 dolara (yaklaşık 203.185 TL) mal olan kobaltın kullanımını azaltma yönünde bir söz vermişti. Şirket, muhtemelen nisan ayında bataryaları için bir etkinlik düzenleyecek ve gelecek batarya stratejilerini paylaşacak.