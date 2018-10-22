Twitter üzerinden bir takipçisinin mesajını yanıtlayan Elon Musk, Tesla otomobillere içeride bulunan hayvanların güvende olduğunu belirten bir 'köpek modu' getirebileceklerini söyledi.

Evcil hayvanı ile birlikte dışarı çıkmak zorunda kalan kişiler, herhangi bir dükkana girecekleri zaman sevimli dostlarını aracın içinde bırakmak zorunda kalırlar. Bu durum, aşırı sıcakların olduğu yaz aylarında ya da aşırı soğukların olduğu kış aylarında evcil hayvanların sıcak ya da soğuk nedeni ile sağlık problemi yaşamalarına neden olabilir.

Elektrikli otomotiv sektörünün öncülerinden Tesla, bu durumu önceden sezdiği için aracın içine gerekli teknolojiyi kurmuş durumda. Bu sayede aracın için hiçbir zaman ne çok sıcak ne de çok soğuk olmuyor. Bu sayede de evcil hayvanınız ne sıcaktan telef oluyor ne de soğuktan donuyor. Ancak Tesla’ların içinde böyle bir teknoloji olduğunu herkes bilemeyebilir.

Sıradan bir duyarlı vatandaş, kilitli bir otomobilin içinde bir kedi ya da köpek gördüğünde küçük dostumuzun donabileceğini ya da pişebileceğini düşünerek polisi arayabilir. Zira içeride bulunan hayvanın uygun hava sıcaklığında olduğunu dışarıdan anlayabilme şansı yoktur. Dijital teknolojiyi otomobillere entegre eden Tesla, bu soruna da bir çözüm üretebilir.

Bir takipçisinin ‘Tesla’lara köpek modu getirebilir misin?’ sorusuna olumlu yanıt veren Tesla CEO’su Elon Musk, yukarıda açıkladığımız sorunlara bir çözüm üretebileceğini söyledi. Geleceği kesin olmayan söz konusu köpek modunda aracın dijital ekranında araç içi sıcaklık gösterilecek ve içeride bulunan hayvan için herhangi bir sorun bulunmadığı yazacak.