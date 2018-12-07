Tesla, son dönemde kullanıcılarının 'Tesla' uygulamasını verimli olarak kullanabilmesi için birçok yeni özellik yayınladı. Yeni gelen güncellemede, kullanıcılar araç şarj seçeneklerine tek tıkla ulaşabilecekler.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, ihtiyaç duyulan şarj istasyonları da her geçen gün artıyor. Elektrikli araç sahipleri için, etrafta hangi istasyonların boş olduğunu görebilmek devrim niteliğinde bir özellikti. Bu özellik yalnızca Tesla araçların içinde kullanılabilir durumdaydı.

Artık kullanıcılar Tesla uygulamasıyla da nerede boşta istasyon olduğu bilgisine ulaşabilecek. Harita üzerinden size en yakın istasyonları görüntüleyebileceğiniz yeni özellik, 2018.48 ve daha güncel yazılıma sahip Tesla araçlarda kullanılabiliyor. Tesla sahipleri artık istasyona olan mesafeyi de bildikleri için, yolculuk planlamalarını daha net şekilde yapabilecekler. Ayrıca istasyonlar için navigasyon kullanımı da aktif durumda.

Tesla, bu yılın Eylül ayında yayınladığı güncellemeyle, kullanıcılara araçlarını uygulama ile daha kolay kontrol edebilme fırsatı tanımıştı. Özellikle üç yeni özellik, kullanıcıların beğenisini toplamıştı. Bu büyük güncellemede, uygulama ile üçüncü parti harita yazılımları ile araç navigasyonunu eş zamanlı olarak kullanabilme, araç yazılım güncellemesini uzaktan başlatabilme ve araç içi eğlence cihazlarını kontrol edebilme özellikleri kullanıcılara sunulmuştu.