Yenilikçi özellikleri ve tasarımlarıyla Tesla, yine oldukça ilgi çekici ve yenilikçi bir projeyle gündeme geldi. Şirketin yeni aldığı patentte bulunan lazer silecekler merak uyandırdı. Bu yeni temizlik sistemi Cybertruck için mi yoksa ileriye dönük bir proje mi henüz bilinmiyor.

Bir kesim tarafından görünüşünün 'garipliği' nedeniyle oldukça eleştirilen ve bir 'meme' haline getirilen Tesla Cybertruck, bütün eleştirilere rağmen oldukça ilgi gördü çağının ilerisinde bir araba olarak değerlendirildi. Her ne kadar patent dosyasındaki görseller Cybertruck olmasa da Tesla'nın aldığı yeni patentin Cybertruck için tasarlanan bir özelliğin patenti olduğu düşünülüyor.

ABD Patent ve Marka Bürosu'nun yakın zamanda yayınladığı dokümanlara göre Tesla, arabanın camlarını temiz tutmak için tasarlanan bir 'çamur karşıtı lazer' patenti almış.

Sistem nasıl çalışacak?

Patentin açıkladığına göre bu lazer sistemi şu şekilde çalışacak: aracın etrafındaki küçük kameralar ön, arka ve yan camların üzerindeki çamur lekelerini tespit edecek. Daha sonra sistemin yazılımı çamurların temizlenmesi için bir zaman belirleyecek ve temizleme zamanında gerekli yerlerin üzerine lazer ışınları yöneltecek.

Bunlara ek olarak belirtelim, bu lazer ışınlarının gücü tabii ki camlara, daha önemlisi içerideki yolculara hiçbir zarar vermeyecek derecede ayarlanmış olacak. Toz, ince çamur tabakası gibi basit kirler için çok kısa süreli ve düşük şiddetli lazer ışınları kullanılacakken kalın çamur tabakası, güvercin dışkısı gibi daha zorlu kirlere biraz daha yüksek süreli ve güçlü lazer ışınları kullanılacak.

Patentin açıklaması şunu belirtiyor: "Temizleme aparatı bu işi görmek için hızlı, güçlü ve kimyasal içermeyen bir çözüm yolu sağlıyor." Tesla'nın dokümanlarının birinde bulunan çizimlere göre lazerlerin arabanın kaput, çamurluk ve b sütunlarında yer alacağı da görülebiliyor.

Başka alanlarda da kullanılabilir

Güneş enerjisi Tesla'nın ilgi alanlarından biri. Patentin yazarı, bahsi geçen teknolojinin güneş panellerini temizlemek için de kullanılabileceğini öne sürüyor. Güneş panellerinde oluşan kirler, panellerin aldığı güneş miktarını ve yeterince etkili çalışmasını engelliyor. Çamur vurucu lazerlerin bu paneller üzerinde kullanılması, panellerin her zaman en yüksek kapasitede çalışmalarına yardımcı olabilir.