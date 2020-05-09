Tesla'nın Merkezi Nevada ya da Teksas'a Taşınacak İddiası

Koronavirüs pandemisi dünya genelinde yarattığı etkilere devam ederken pek çok büyük şirketin de bu durumdan fazlasıyla etkilendiği biliniyor. Elon Musk’ın sahip olduğu otomotiv şirketi Tesla da on şirketlerden bir tanesi.

Elon Musk bu günlerde dünya basınında çok fazla ses getiren bebeğinin doğumu ve ona verdiği ilginç ismin yanında koronavirüs salgını sebebiyle Tesla hakkında aldığı kararlarla da konuşuluyor. Alameda ilçesi için alınan karantina kararının devamının ardından Fremont fabrikasının kapalı kalmaya devam etmesi ve bu durumdan ötürü üretimin aksaması artık çoğu kişi tarafından biliniyor. Şimdi de yayılan bir başka habere göre fabrikanın bir türlü açılmaması ve Mayıs ayının tamamında kapalı kalması üzerine Elon Musk’ın Tesla merkezini derhal Nevada ya da Teksas’a taşımak istediği iddia edildi.

Ayrıca yine söylenene göre Fremont ilçesi için izlenen tutuma sinirlenen Elon Musk, gelecekte fabrikayı tamamen taşıyacak ve bunun yanı sıra verilen kararın anayasal özgürlükler ve sağduyu gösterilecek durumlara aykırı olması yüzünden bir de dava açacak. Sosyal medya platformlarından konuyla ilgili bazı değerlendirmeler yaptığı ve sinirli olduğu söylenen Musk’ın gerçekte takınacağı tavır oldukça merak ediliyor.

Gerçekleşirse Tesla’nın zararına olabilir

Kaynaklardan gelen bilgilere göre yapılan yorumlar göz önüne alınırsa Elon Musk’ın bu tavrının özellikle otomotiv ve teknoloji endüstrilerini önemli ölçüde etkileyeceği tahmin ediliyor. Bunun yanında büyüme süreci devam eden Tesla’nın henüz tam olarak hedeflerine ulaşamadan Kaliforniya’yı terk edip Nevada’ya geçmesinin bu süreçte şirkete zarar verebileceği konuşuluyor. Ayrıca yeni personel istihtamının da bu süreçte sekteye uğrayacağı söyleniyor çünkü Tesla bu bölgede bulunan farklı teknoloji şirketlerinden transfer ettiği parlak personelleriyle biliniyor.

Daha önceden gelen haberlere göre Musk’ın Fremont tesisi için yaptığı “Vali Newsom’ın bugün Kaliforniya’da üretimi onayladığı açıklamasının ışığında yarın öğleden sonra Fremont’ta üretime yeniden başlamayı hedefliyoruz. Kişisel olarak elimden geldiğince yardımcı olacağım ancak şu anda işe geri dönmekten rahatsızlık duyuyorsanız lütfen bunu yapmak zorunda gibi hissetmeyin. Zor zamanlardayız, bu yüzden Tesla’yı başarılı kılmak için yaptığınız çalışmalar için teşekkürler!” yorumu henüz güncelliğini korurken şirketin nasıl bir yol izleyeceğini bekleyip göreceğiz.