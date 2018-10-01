Mobil uygulamasını güncelleyen Tesla, araç sahiplerine oturdukları yerden araçla ilgili pek çok özelliğe sahip erişebilme imkanı sağladı.

Elektrikli otomobil sektörünün öncülerinden Tesla, mobil uygulamasına yayınladığı yeni güncelleme ile birlikte Tesla sahiplerinin mobil uygulama üzerinden araçta olduğundan daha fazla kontrole sahip olmalarını sağlıyor. Yeni güncellemenin ardından Tesla sahipleri istedikleri konumu üçüncü taraf harita uygulamalarından Tesla araçları ile paylaşabilecekler, araç yazılım güncellemelerini mobil uygulama üzerinden başlatabilecekler ve mobil uygulama üzerinden medya kontrolüne sahip olacaklar.

Konum Paylaşımı

Tesla kullanıcıları artık Google Haritalar gibi üçüncü taraf harita uygulamalarından bir konum belirleyerek bu konumu Tesla mobil uygulaması ile paylaşabiliyorlar. Böylece konum, otomatik olarak araca iletiliyor. Bu özelliğin, üçüncü taraf harita uygulamalarından güzergah belirlemenin ilk adımı olacağı düşünülüyor.

Araç Yazılım Güncellemeleri

Şu ana kadar Tesla sahiplerinin herhangi bir yazılım güncellemesini aktif etmesi için araca gitmeleri gerekiyordu. Ancak yeni güncelleme ile birlikte araç sahipleri mobil uygulamayı kullanarak bulundukları yerden yazılım güncellemelerini başlatabilecekler.

Yolcular İçin Medya Kontrolü

Artık araç sahibi/sürücüden bağımsız olarak yolcular da Tesla mobil uygulamasını kullanarak medyayı kontrol edebilecekler. Elbette ki bunun için araç sahibinin Tesla hesabına erişim hakkına sahip olmaları gerekecek.