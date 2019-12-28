Muhtemelen son dönemde karşınıza çıkan en heyecanlı drag yarışlarından birine hazır olun. Tesla Model 3, Audi RS5 ve AMG GLC 63, drag pistinde karşı karşıya geldi ve araçların performansları arasındaki farkı fotofiniş belirledi.

2019 yılında pek çok otomobil drag yarışlarında karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin genelde başa baş geçtiğine tanık olduk ancak bu defa durum biraz daha farklı oldu. 3 farklı otomobilin mücadele ettiği yarışta kazanan çok küçük bir farkla belli oldu.

Yarışa katılan araçların üçü de birbirinden farklı ve üçü de oldukça güçlü idi. Tesla elektrikli otomobilleri temsil ederken Audi RS5 sportback modelleri, AMG de SUV’leri temsil etme görevini üstlendi.

Üç yiğit çıktı meydane

Tesla Model 3, çift elektrik motoruyla toplamda 490 beygir güce ve 660 N-m torka sahip. Sahip olduğu bataryalarla birlikte aracın ağırlığı 1847 kilogram geliyor. Tesla Model 3 hem hızlı hem de temiz bir otomobil olarak göze çarpıyor.

Diğer yarışmacımız olan Audi RS5 Sportback ise 1720 kilogram ile rakibinden daha hafif ancak performans anlamında da biraz daha zayıf. Aracın sahip olduğu 2,9 litrelik çift turbolu V6 motor, 450 beygir güç üretiyor ve 600 Nm torka sahip.

Doğal olarak SUV modeli AMG GLC 63 bu yarıştaki en ağır otomobil oldu. Mercedes, 2025 kilogramlık ağırlığıyla dikkat çeken aracı 510 beygir güç üreten ve 700 Nm çekiş gücü sağlayan bir motorla destekleyerek bu ağırlığı dengeledi.

Üç araç da oldukça başarılı performanslar sergiledi ve yarışın kazananını belirlemek fotofinişe kaldı. Yarışın galibini santimlerle ölçülen bir fark belirledi. Kazananın kim olduğunu merak ediyorsanız yarışın videosu aşağıda yer alıyor.

İşte yarışın videosu: