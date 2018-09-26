Model 3 Performance v BMW M3 - Kalkış Yarışı

Alman BMW M3 ile Amerikan Tesla Model 3 Performance kalkış yarışında karşı karşıya geldi. Model 3 Performance, muhteşem performansı ile BMW M3'ü pistten silip attı.

Tesla’nın en iddialı araçlarından biri olan Model 3 Performance, BMW M3 ile kalkış yarışında karşı karşıya geldi. Tesla CEO’su Elon Musk, söz konusu karşılaştırma hakkında Model 3 Performance’ın %15 daha hızlı olduğunu ve daha iyi bir kullanıma sahip olduğunu dile getirirken, sınıfındaki herhangi bir aracı rahatlıkla yenebileceğini söyledi.

İçten yanmalı motora sahip olan BMW M3’ün elektrikli motora sahip olan Model 3 Performance’tan daha iyi bir sonuç elde etmesini bekleyebilirsiniz. Ancak Model 3 Performance’ın yüksek torku, kalkış yarışında BMW M3’ün Tesla’nın Model 3 Performance’ın yanına bile yaklaşamamasına neden oluyor.

Sonuçlara baktığımızda Elon Musk’ın haklı olduğunu görüyoruz. Model 3 Performance, BMW M3’ü açık ara farkla geride bırakıyor. 0’dan 100km/s hıza sadece 3.2 saniyede ulaşan Model 3 Performance, 400 metrelik mesafeyi 11.7 saniyede, saatte 184 kilometre hızla tamamlamayı başardı. M3 ise Model 3 Performance’ı izlemekle yetindi.