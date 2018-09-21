Tesla Model 3 Sonunda Araba Kumandasına Kavuşuyor

Geçen aylarda yeni bir araba kumandası için FCC'ye başvuran Tesla, kumandasına kavuştu.

Geçen aylarda Tesla’nın FCC’ye (Federal İletişim Kurulu) yeni bir araba kumandası için başvurduğunu duymuştuk ve bunun Model 3 için olduğunu düşünmüştük. Şimdi ise FCC, yeni araba kumandasının fotoğraflarını paylaştı ve artık anahtarın Model 3 için olduğu konusunda eminiz.

Tesla’nın iOS ve Android platformlarındaki uygulamasıyla Model S ve Model X araçlarının kilitleri açılıp motorları çalıştırılabiliyordu. Ancak araçlara erişebilmek için uygulamayı açmak zorunda olduğunuzdan dolayı kumanda esas cihaz rolündeydi.

Model 3’te araç sahiplerinin arabalarını açmak için yapmaları gereken tek şey, ceplerinde telefonlarıyla arabalarına yürümek. Model S ve Model X’teki gibi ama bir kumanda ve pasif giriş kolaylığıyla. Araç sahipleri araçlarını anahtar kart ile de başlatabilirler ama pek de ideal olduğu söylenemez.

Bazı araç sahipleri, Bluetooth bağlantısıyla çalışan mobil uygulamayı kullandıklarında bazı sorunlardan şikâyetçi oldular. Tesla, FCC'ye BLE (Düşük Bluetooth Enerjisi) frekansını kullanan yeni bir araba kumandası için başvurduğunda, kumandayı Model 3 için lanse ettiğini tahmin etmiştik.

Konuyla ilgili belgeler bugüne kadar gizliydi ancak şu an araba kumandasının Model 3 için olduğuna eminiz.

(Gördüğünüz gibi kumanda Model S ve Model X kumandalarıyla aşırı benzerlik gösteriyor)

Kullanım kılavuzuna göre kumanda, araç sahiplerinin arabalarına erişimleri için üçüncü bir seçenek olarak sunulacak.

Tesla kullanıcı kılavuzunda: ‘‘Bu araba kumandası, araçlarına erişmek için telefonlarını ya da anahtar kartlarını kullanmak istemeyen kullanıcılar için üretilmiştir. Anahtarın altında bulunan üç adet tuş yardımıyla kaput, kapılar ve bagaj açılabilir’’ deniliyor.

Siz hangi opsiyonu seçerdiniz?