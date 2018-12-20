Tesla Model 3’ün otomatik pilotu mükemmel değil ancak fena bir şoför de sayılmaz. Hatta trafik ortalamasında iyi bile denebilir.

Otomatik pilotlar uçaklarda yıllardır kullanılan bir teknoloji. Otomobillerde ise durum biraz daha karışık. Hem trafiğin ve yolculuğun yapısı nedeniyle, hem de otomobillerimizin daha yeni akıllanmaya başlaması sebebiyle bu konuda ilerleme kaydetmemiz biraz uzun sürdü.

Sadece elektronik araçların olduğu bir ortam için araçlara yazılım üretmek başka bir şey, sürekli rastgele bir şeylerin olduğu trafik için yazılım üretmek bambaşka bir şey. Bir defa insanlar kuralları bozabiliyor. Videoda da bolca şerit ihlali yapan motorlu, bir iki tane sinyalsiz dönen ya da yanlış dönen arkadaş falan var. Tesla Model 3 bu konuda açıkçası fena bir iş yapmıyor.

Görüntüler ABD’nin Kaliforniya eyaletinde çekildi. Zaten otonom ya da neredeyse otonom araçlara bir tek orada izin verildiği için normal. Tesla Model 3’ün olası tehditleri fark etme ve hem yolcu hem de araç için en iyi kararı verme sistemi gayet iyi performans ortaya koyuyor.