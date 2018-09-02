Ülkemizde elektrikli arabalar halen çok yaygın değil. Ancak en büyük elektrikli araba üreticisi olan Tesla'nın Model 3'üne sahipseniz, sizler için iyi bir haberimiz var.

Tesla’nın en ucuz arabası Model 3’ün performans konfigürasyonu, elektrikli araba tutkunları için en iyi fiyat/performans araçlarından biri. Arabalara yakında gelecek olan Takip Modu (Track Mode) da bunun cabası.

Ancak bu mod hakkında bir problemimiz var. Takip Modu’nu alabilmek için arabanın baz konfigrürasyonu yerine performans konfigürasyonunu seçmeniz gerekiyor. Bu seçimi yaptıktan sonra, ayrıca bir de yükseltme paketi almalısınız. Ancak elektrikli araba kullanan azınlıktaysanız ve sadece performans konfigürasyonunu seçip yükseltmeyi almadıysanız, üzülmeyin. Çünkü Tesla, sonradan yüklenebilen bir Takip Modu üzerinde çalıştıklarını onayladı. Bu sonradan yükseltme için her ne kadar belli bir fiyat etiketi belirtmemişlerse de biz 5 bin dolardan fazla olacağı düşüncesindeyiz.

"Takip Modu kullanıma sunulduğunda sonradan yüklemeniz için bir Performans geliştirme çözümü üzerinde çalışıyoruz."

Bazı model Model 3’ler ise muhtemelen sonradan yükseltmeye tâbi olamayacaklar. Çünkü hız sınırlayıcı, karbon fiber spoilerlar ve geliştirilmiş süspansiyonları içeren performans konfigürasyonlarına Takip Modu’nu eklemek daha kolay ve daha az masraflı olacaktır. En temel seviyedeki arabayı tek bir güncellemeyle bir canavara dönüştürebilmek pek gerçekçi olamazdı zaten.