Tesla, Model 3'ün Uygun Fiyatlı Versiyonunu Satışa Sundu

Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre Tesla, yeni bir sipariş sayfası ile birlikte Tesla Model 3'ün daha düşük fiyatlı versiyonunu satışa sundu.

Elektrikli otomotiv sektöründe oyunun kurallarını belirleyen şirket Tesla, en popüler otomobillerinden olan Model 3’ün daha düşük maliyetli bir versiyonunu satışa sundu. Şirketin CEO’su olan Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Tesla’nın yeni orta segment sedan modeli Model 3’ün, yeni sipariş sayfalarında satışa sunduklarını belirtti.

Arkadan çekişli araç, 33.200 dolar fiyat etiketine sahipken dört çekişli model 42.200 dolardan başlayan fiyatlara sahip. Aracın siyah, gümüş, mavi, beyaz ve kırmızı olmak üzere beş farklı renk seçeneği bulunuyor. Ancak sipariş verecek kişilerin siyah harici bir rengi seçmeleri halinde ekstra en az 1500 dolar ödemeleri gerekecek. Ayrıca araç, 18 inçlik jantlarla geliyor ve 19 inçlik jantlar için yine 1500 dolar bedel ödemek gerekiyor.

Tesla Model 3’ün tek şarj ile yaklaşık 420 kilometre azami menzili bulunuyor. Azami hızı 400 kilometre olan aracın 0’dan saatte 100 kilometre hıza ulaşması yalnızca 5.6 saniye sürüyor. Tesla tarafından sipariş sayfasında verilen bilgilerde, araç teslimatının altı ile on hafta arasında süreceği belirtiliyor. Sipariş vermek isteyen kişiler, ister aracın fiyatını direkt ödüyorlar, isterlerse de teslimatta tamamlamak üzere kapora verebiliyorlar.