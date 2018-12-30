Tesla, Model 3'ün Yapım Aşamalarının Videosunu Paylaştı

Tesla, resmi YouTube kanalında 'How Model 3 gets made' (Model 3 nasıl yapılıyor?) başlıklı bir video yayınladı.

Tesla, elektrikli ve uygun fiyatlı otomobil üretimi idealinin ilk ürünü olarak piyasaya sürdüğü ancak yaşanan aksilikler sebebiyle bir türlü istediği başarıyı yakalayamadığı aracı Model 3'ün yapım aşamalarını gözler önüne seren bir mini video yayınladı.

Tesla, üretim süreci boyunca türlü sorunlar yaşasa da Model 3, 2018'de şirketin karında en büyük payı olan otomobillerden biriydi; ancak hala devam eden bazı üretim kaynaklı hatalar da gündemdeki yerini koruyor.

Yayınlanan videoda ise üretim bandında aracın ne tür aşamalardan geçerek karşımıza çıktığını görüyoruz. Video boyunca oldukça 'keyifli' görünen Tesla çalışanları da bu sürece eşlik ediyor.