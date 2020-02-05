Bir Adam Tesla Model 3’ün Üzerine İşerken Yakalandı

İngiltere’de park halinde bulunan bir Tesla Model 3, kardeşini pisleten bir adamı suçüstü yakaladı. Park halindeki başka bir Tesla Model 3’ün üzerine işeyen kişi, tam çaprazındaki Tesla Model 3’ün kamerasıyla görüntülendi.

Elektrikli otomobil sektöründe bir öncü olan Tesla, piyasaya sürdüğü şık ve performanslı otomobillerinin yanı sıra bu otomobillerinde kullandığı yapay zekâ ve birçok otomobilde olmayan özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Son zamanlarda hisse fiyatları tam anlamıyla çıldırmış olan Tesla’nın otomobillerindeki yapay zekâ ve otopilot modlarının yanı sıra otomobilde bulunan nöbetçi modu da oldukça ilgi çekiyor.

Otomobilin nöbetçi modu, aslında otomobil park halindeyken ve sahibi yanında değilken otomobile gelecek tehditleri algılayarak alarmı tetikliyor. Ciddi bir tehdit algılandığında alarmı çalmakla kalmayan nöbetçi modu bunun yanı sıra cihazın dokunmatik ekranını da devreye sokuyor ve daha sonra sesi tamamen açarak bir müzik oynatmaya başlıyor. En sonunda sahibinin telefonuna bir uyarı gönderen Tesla, olayın videosunu da sahibine gönderiyor. Genel olarak tehditlere karşı bir koruma sistemi olan nöbetçi modu, geçtiğimiz günlerde enteresan bir görüntü yakaladı.

Tesla Model 3’ün nöbetçi modu, kardeşini pisleten kişiyi suçüstü yakaladı

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de oldukça ilginç bir olay yaşandı. İngiltere’de bir sokakta birbirine çapraz bir şekilde park halinde duran iki adet Tesla Model 3 bulunuyordu. Tahminen sarhoş olan bir kişi, yolun karşı tarafında bulunan Tesla Model 3 modeli otomobilin etrafında işeyerek dönmeye başladı ve bu sırada Model 3’ün kardeşi tam çaprazında duruyordu. Bu sırada nöbetçi modu devrede olan Tesla Model 3, her şeyi olduğu gibi kaydetti.

Cumartesi akşamı saat 03.40’ta yaşandığı belirtilen olayın videosu YouTube’da paylaşıldı. Aslında otomobilleri korumak ve otomobil sahibini bilgilendirmek amacıyla devreye sokulan sistemin böyle bir görüntü yakalaması oldukça ilginç oldu. Videoda anlaşılan bir başka şey de üzeri pisletilen otomobilde nöbetçi modunun açık olmadığı oldu. Eğer bir Tesla sahibiyseniz, bu tür durumlara karşı önlem almak için nöbetçi modunu bir an önce aktif hale getirmelisiniz.