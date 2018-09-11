Tesla Model S, Bu Sistemle Saniyeler İçinde Hacklenebiliyor

Sürüş sistemlerinin tamamen dijital ortama taşındığı en popüler araçlardan birisi olan Tesla Model S, konforunu, güvenliğini ve sürüşe ilişkin her türlü yeteneğini yazılımlara borçlu, ancak hacker deyimiyle “her şeyin bir açığı vardır”.

Elektronik sistemler, sıradan arabalarda çok önemli işlevlere sahip olsalar da günümüzün en gelişmiş elektrikli araçlarında her şeyden sorumlu olan yazılımlardır. Özellikle Tesla, araçlarına düzenli güncellemeler göndererek, özelliklerinin sürekli geliştiği bir ekosistem sunuyor. Sürekli internete bağlı olan Tesla arabaları, sürücüsüne eşsiz deneyimler sunmak için tasarlandılar. Nitekim bu durum tehditleri de beraberinde getiriyor.

Belçika'da bulunan KU Leuven Üniversitesi'nden araştırmacılar, Tesla Model S'nin dijital anahtarını sadece 600 dolar değerindeki bir ekipmanla hacklediler. Wired tarafından aktarılan detaylara göre sistemin açığı radyo sinyalleriyle bulunabiliyor. Araştırmacıların ürettiği ekipman, Tesla Model S’in anahtar komutlarını birebir taklit edebiliyor. Raspberry Pi desteği alınan bu sistemle anahtar olmadan herhangi bir Tesla Model S’in kapıları açılıp araç çalıştırılabiliyor.



Tesla Model S anahtarı

Araştırmacılardan Lennert Wouters, “Anahtarları birkaç saniye içerisinde kopyalamak çok kolay. Onları tamamen taklit edip, araçları sessiz bir şekilde ele geçirebiliyoruz.” diyor. Tesla’nın her anahtarı, sahibi olunan araca özgü şifrelenmiş sinyallere sahiptir. Bu sinyaller, aracın alıcıları tarafından algılanarak sürücüye yetki verir.

Tesla Model S’in anahtarını tersine mühendislik uygulayarak klonlayan ekip, bir Yard Stick One Radio, bir Proxmark radyo ve Raspberry Pi’den başka bir şey kullanmadı. Ekibin kötü niyetli insanları engelleme adına diğer donanımları açıklamadığı söyleniyor. Sistemin toplam maliyeti ise sadece 600 dolar olunca, Tesla sahipleri haklı olarak durumdan rahatsız oldular.

Hemen aşağıda Tesla Model S’in bu sistemle nasıl hacklendiğini anlatan bir video var:

Tesla umarız yakın zamanda gerekli önlemleri alarak anahtarlarının kopyalanmasını engeller. Aksi takdirde çok sayıda müşterinin mağdur olacağını söylemek zor değil.