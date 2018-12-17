Bir kadın, 'yakıtı' bitmek üzere olan Tesla Model S için benzin istasyonunda yakıt doldurmaya çalıştı. Aracın elektrikli olduğunu fark edemeyen kadın, eğlenceli anlar oluşturdu.

Tesla Motors Inc. ya da bilinen adı ile Tesla, 2003 yılında Martin Eberhard tarafından kurulan bir elektrikli otomobil ve elektrikli otomobil parçası üreticisidir. Şirket, 2008 yılında Elon Musk’ın CEO’luk görevine gelmesiyle birlikte hızlı bir yükseliş yaşarken, elektrikli otomobil sektöründe lider marka haline gelmiştir.

Tesla’nın ne olduğunu ve ne ürettiğini hepimiz biliyoruz öyle değil mi? O halde yukarıdaki bilgiyi neden verme ihtiyacı duyduk? Çünkü görünüşe göre hala Tesla’nın ne tip otomobiller ürettiğini bilmeyenler var. Daha da önemlisi Tesla’nın elektrikli otomobil ürettiğini bilmeyen bu kişilerin altında Tesla markalı otomobiller bulunuyor.

Aşağıdaki videoda da görebileceğiniz gibi Tesla Model S kullanan bir kadın, otomobilin ELEKTRİKLİ olduğunun farkında olmadığı için aracın ‘yakıt bitiyor’ uyarısı üzerine soluğu benzin istasyonunda alıyor. Kadın, aracın depo kapağını bir hayli arıyor fakat bir türlü bulamıyor; çünkü YOK.

İlerleyen süreçte ise aracın batarya kapağını açan kadın, bataryanın şarj girişine benzin pompasını sokmaya çalışıyor. Tüm bu ‘izleyene’ eğlenceli anlar ise benzin istasyonunda bulunan başka bir müşteri tarafından kayıt ediliyor. Görüntülerdeki kadının kurgulanmış bir kamera şakası yapıp yapmadığı bilinmiyor.